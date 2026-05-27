Dax verbucht minimalen Verlust - Gold rauscht ab

Der Dax hat am Mittwoch anfängliche Gewinne nicht gehalten. Bis zum Handelsschluss bröckelte das frühe Plus ab, sodass der Dax letztlich minimale 0,03 Prozent bei 25.177 Punkten schloss.

"Der Pfad zu neuen Höchstständen bleibt schwierig, solange im Iran-Konflikt noch keine diplomatischen Rauchzeichen der Entspannung aufsteigen", kommentierte der Marktbeobachter Timo Emden. Spekulationen über ein Abkommen zwischen den USA und dem Iran bestätigten sich nicht.

Mit knapp 25.395 Punkten fehlte dem Dax im Tageshoch wieder ein Stück, um die im Januar bei 25.507 Punkten aufgestellte Bestmarke zu testen. Als in New York die Rally bei Technologiewerten abebbte und im Dax die Infineon-Aktien ins Minus rutschten, hörte auch bei dem deutschen Leitindex der Rückenwind auf. Der MDax dagegen verblieb mit knapp einem Prozent im Plus bei 33.009 Zählern. Auf Rekordniveau bewegt sich in Deutschland nur der Kleinwerte-Index SDax.

Anleger schenkten Meldungen zum Iran-Krieg nur wenig Vertrauen. Iranische Medien berichteten, dass ein Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs vorliege. Es handle sich um eine Absichtserklärung, dass die US-Streitkräfte die Seeblockade aufheben und sich aus den Gewässern in der Nähe des Iran zurückziehen würden, berichtete das staatliche Fernsehen. Der Iran wolle im Gegenzug die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt. Das Weiße Haus dementierte den Bericht und bezeichnete ihn als vollständig erfunden.

Infineon fällt trotzt Kurssprung bei Micron

Bei deutschen Tech-Titeln brachten gute Vorgaben keine nachhaltigen Gewinne. Im Dax gab der Halbleiterkonzern Infineon trotz eines 19-prozentigen Kurssprungs von US-Branchenkollege Micron um gut ein Prozent nach. Hier lasteten Gewinnmitnahmen auf dem Kurs. Zudem tendierten die US-Tech-Werte am Mittwoch ebenfalls nach unten.

Beim Chipindustrieausrüster Aixtron aus dem MDax konnten sich die Anleger indes über einen Kursanstieg von 8,4 Prozent freuen. Für Aufmerksamkeit und weitere Kursfantasie sorgte Analyst Oliver Wong von der Bank of America mit seinem deutlich angehobenen Kursziel von nun 72 Euro. Seit Jahresbeginn haben sich die Aktienkurse der beiden Unternehmen schon mehr als verdoppelt beziehungsweise verdreifacht.

Dagegen ließ die Platzierung von Anteilen durch Wacker Chemie Siltronic um 4,5 Prozent sinken. Damit waren Siltronic einer der größten Verlierer im Nebenwerte-Index SDax. Der Spezialchemiekonzern hatte den guten Lauf der Aktien seiner Beteiligung genutzt, um 2,1 Millionen Anteile am Waferhersteller Siltronic zum Stückpreis von 89,35 Euro zu verkaufen. Dies entspricht sieben Prozent des Grundkapitals von Siltronic. Seit Jahresbeginn hatte sich ihr Wert zuvor nahezu verdoppelt - am Dienstag waren sie nahe an ihr jüngst erreichtes Hoch seit dem Frühjahr 2022 herangelaufen.

Bei den Anteilsscheinen von Wacker Chemie setzten sich mit minus zwei Prozent die jüngsten Gewinnmitnahmen fort. Am Dienstag hatte eine Abstufung der Schweizer Großbank UBS auf den Aktienkurs gedrückt. Zur Begründung hatte Experte Christian Bell auf die jüngst deutliche Erholung verwiesen. Für 2026 steht ein Plus von 39 Prozent zu Buche.

Die Verve Group konnte trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte im ersten Quartal den Umsatz aus eigener Kraft steigern. Das bereinigte operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) des Spezialisten für digitale Werbung und Spieleentwicklung ging indes wegen höherer Kosten zurück. Die Aktien stiegen um 4,8 Prozent.

Dagegen drehten im MDax Aroundtown nach deutlichen Verlusten ins Plus und gewannen minimal hinzu. Der Gewerbeimmobilienspezialist verzeichnete im ersten Quartal wegen höherer Finanzierungskosten und Betriebsausgaben für seine Immobilien einen Gewinnrückgang. Dennoch bestätigte das Unternehmen die Jahresprognose. Das Gewinnziel hatte Aroundtown im April nach dem Ausbau seines Anteils an der Tochter Grand City Properties aufgestockt.

Gold mit deutlichem Verlust

Der Kurs des Euro hat am Mittwoch etwas zugelegt. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1642 US-Dollar. Am Morgen hatte der Euro noch etwas niedriger notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,1637 (Dienstag: 1,1634) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8593 (0,8595) Euro.

Kurzzeitig war der Euro bis auf 1,1661 Dollar gestiegen. Iranische Medien berichteten, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs erhalten hätten. Es handle sich um eine Absichtserklärung, dass die US-Streitkräfte die Seeblockade aufheben und sich aus den Gewässern in der Nähe des Iran zurückziehen würden, berichtete das staatliche Fernsehen. Der Iran wolle im Gegenzug die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt. Die Unsicherheit bleibt also hoch.

Für Gold ging es spürbar nach unten. Der Kurs rutschte bis zum Handelsschluss in Frankfurt um 1,96 Prozent auf 4.430 Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) ab. Damit fiel der Preis auf den tiefsten Stand seit Ende März und zudem unter die Marke von 4.500 Dollar, um die der Preis zuletzt eng pendelte. In Euro ging es in ähnlichem Ausmaß nach unten.

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(mit Material von dpa-AFX)