Deutz kauft in Brasilien Generatorenhersteller

KÖLN/CURITIBA (dpa-AFX) - Der Motorenbauer Deutz hat in Brasilien den Generatorenhersteller Maxi Trust Power übernommen. Der Gesamtkaufpreis liege im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, teilten die Kölner am späten Mittwochabend mit. Für die Übernahme nimmt Deutz Schulden auf. Der Vollzug wird noch im laufenden zweiten Quartal erwartet. Maxi Trust Power ist den Angaben zufolge ein Hersteller von Diesel- und Gasgeneratoren. Zu den Kunden gehören insbesondere Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen./men