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Dividendenkalender heute, 27.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 27. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
DürrEndgültiges Dividenden Datum
EquinorVierteljährlicher Dividendenzahlungstermin
EquinorVierteljährliches Dividenden Datum
FreseniusEndgültiges Dividenden Datum
FreseniusJährlicher Dividendenzahlungstermin
Fresenius Medical CareJährlicher Dividendenzahlungstermin
Fresenius Medical CareEndgültiges Dividenden Datum
HensoldtJährlicher Dividendenzahlungstermin
HensoldtEndgültiges Dividenden Datum
LanxessEndgültiges Dividenden Datum
LanxessJährlicher Dividendenzahlungstermin
NemetschekJährlicher Dividendenzahlungstermin
NemetschekEndgültiges Dividenden Datum
NewmontVierteljährlicher Ex-Dividenden-Tag
NewmontVierteljährliches ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Hensoldt
Fresenius
Nemetschek
Equinor
Lanxess
Fresenius Medical Care
Newmont
Dürr

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