DIW: Konjunkturbild hat sich deutlich eingetrübt

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der Frühjahrsaufschwung droht in diesem Jahr ins Wasser zu fallen: Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) fiel im Mai auf 94,8 Punkte und damit auf den Stand von Januar. ‌Die neutrale 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeigt, rückt damit wieder in weitere Ferne. "Vor allem der ⁠Ausbruch des ⁠Iran-Krieges und dessen Folgen haben dazu beigetragen, dass sich das Konjunkturbild seit März wieder deutlich eingetrübt hat", sagte DIW-Konjunkturchefin Geraldine Dany-Knedlik am Mittwoch. "Die Hoffnung auf einen merklichen Aufschwung der deutschen Wirtschaft in diesem Jahr ist weitgehend Ernüchterung gewichen – quasi ‌fast zurück auf Los." Der Rückgang spiegelt ‌vor allem die eingetrübten Aussichten für die kommenden Quartale wider.

Dabei ist Europas größte Volkswirtschaft gut ins Jahr gestartet. Das Bruttoinlandsprodukt wuchs ⁠im ersten Quartal um 0,3 Prozent, während die Euro-Zone insgesamt ‌nur ein Plus von 0,1 Prozent ⁠schaffte. Die stark gestiegenen Öl- und Gaspreise infolge des Iran-Kriegs hätten den Inflationsdruck und die wirtschaftliche Unsicherheit merklich erhöht.

In der deutschen Industrie bleibt dem DIW zufolge die ‌Lage schwierig und von ⁠hoher Unsicherheit geprägt. "Viele Industrieunternehmen verschieben derzeit ⁠Investitions- und Einstellungsentscheidungen, weil die geopolitischen Risiken kaum kalkulierbar sind", sagte DIW-Konjunkturexpertin Laura Pagenhardt. "Das bremst insbesondere jene Branchen, die ohnehin mitten in der Transformation stecken."

Auch bei den Dienstleistungen bleibt die Lage den Angaben nach gedämpft. Die höhere Inflation belaste die Kaufkraft der Haushalte merklich, während die Lage am Arbeitsmarkt nach der mehrjährigen Stagnationsphase gedämpft bleibe. Das bekämen ⁠die Dienstleister zu spüren.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)