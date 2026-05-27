Dokument: Samsung plant Milliardeninvestition in Chip-Prüfwerk in Vietnam

Hanoi, 27. ⁠Mai (Reuters) - Samsung Electronics plant, umgerechnet 1,5 Milliarden Dollar in ein neues Werk zum Testen von Halbleitern in Vietnam zu investieren. Zudem erwäge der südkoreanische Konzern, weitere 2,5 ‌Milliarden Dollar für das Projekt bereitzustellen. Dies geht aus einem Antrag auf umweltrechtliche Genehmigungen hervor, der im April ⁠bei den ⁠örtlichen Behörden eingereicht wurde und der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. Der Bau der Anlage in einem Industriepark 60 Kilometer nördlich von Hanoi hat demnach begonnen. Sie entsteht neben einem großen Komplex, in dem Samsung Smartphones ‌und Tablets produziert, und soll im ‌November 2027 in Betrieb gehen.

Das neue Werk soll über eine jährliche Testkapazität von 153,3 Milliarden Gigabit (Gb) für DRAM-Speicherchips und ⁠255,6 Milliarden Gb für NAND-Speicherchips verfügen. In Samsungs erster ‌Anlage dieser Art in Vietnam ⁠sollen vor allem herkömmliche Speicherchips getestet werden. Solche Speicherchips sind derzeit besonders knapp, weil die großen Hersteller ihre Produktionskapazitäten zunehmend auf fortschrittliche Chips für ‌Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI) ⁠verlagern. Die hohe Nachfrage der ⁠Betreiber von KI-Rechenzentren führt weltweit zu Engpässen bei Speicherchips für Smartphones, Laptops und Autos. Samsung hat über mehrere Jahrzehnte mehr als 23 Milliarden Dollar in Vietnam investiert und ist damit bereits der größte ausländische Investor in dem südostasiatischen Land.

(Bericht von Francesco Guarascio, Phuong Nguyen and Khanh Vu, geschrieben von Bettina Cosima ⁠Larrarte. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)