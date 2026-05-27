dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 27.05.2026 - 15.15 Uhr

Schaeffler beliefert Satelliten-Hersteller

HERZOGENAURACH - Der fränkische Zulieferer Schaeffler steigt auf seinem Weg, sich unabhängiger von der Autoindustrie zu machen, in die Raumfahrttechnologie ein. Für das börsennotierte US-Unternehmen Spire Global will Schaeffler hochkomplexe Schwungräder, sogenannte Reaction Wheels, für Satelliten bauen. Die Teile sind notwendig, um Satelliten in der Umlaufbahn auf Kurs und in der richtigen Position zu halten. Spire eröffnete 2025 in München eine Fertigungsstätte.

ROUNDUP: Verve Group mit Umsatzplus aber weniger Gewinn - Aktie gibt nach

STOCKHOLM - Die schwedische Verve Group ist trotz erheblicher Belastungen durch Währungseffekte zu Jahresbeginn aus eigener Kraft gewachsen. Der Spezialist für digitale Werbung und Spieleentwicklung profitierte von Verbesserungen bei seiner Technologie-Plattform und der Verwendung von Künstlicher Intelligenz (KI). Der Gewinn war jedoch wegen gestiegener Kosten rückläufig. Den Ausblick für 2026 bestätigte der Konzern. Bei den Anlegern kamen die Neuigkeiten nicht gut an.

ROUNDUP: Wacker schlägt im großen Stil Siltronic-Aktien los - Aktien im Minus

MÜNCHEN - Wacker Chemie hat seinen Anteil an Siltronic stärker zurückgefahren als geplant. Es seien 2,1 Millionen Siltronic-Aktien zu einem Preis von je 89,35 Euro platziert worden, teilte der Chemiekonzern am Mittwoch in München mit. Ursprünglich waren 1,8 Millionen Aktien angekündigt. Brutto nahm Wacker nun 188 Millionen Euro ein. Die Platzierung entsprach 7 Prozent von Siltronics Grundkapital. An der Börse gaben beide Papiere nach.

Akzo Nobel lehnt Übernahmeangebot von Nippon Paint und Sherwin-Williams ab

AMSTERDAM - Der Lack- und Farbenhersteller Akzo Nobel hat ein Übernahmeangebot von Nippon Paint Holdings und The Sherwin-Williams Company ausgeschlagen. Der Vorstand habe am 1. Mai ein zwei Tage zuvor eingegangenes unverbindliches und an Bedingungen geknüpftes Barangebot für sämtliche ausstehenden Akzo-Nobel-Aktien abgelehnt, teilte der Konzern am Mittwoch in Amsterdam mit. Stattdessen halten die Niederländer an ihren Fusionsplänen mit dem US-Rivalen Axalta fest. An der Börse machte die Aktie nach den Nachrichten einen Kurssprung um zuletzt knapp 16 Prozent auf fast 61 Euro.

ROUNDUP: Höhere Kosten belasten Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown

LUXEMBURG - Der Gewerbeimmobilienspezialist Aroundtown hat wegen höherer Finanzierungskosten und ausbleibender Bewertungsgewinne im ersten Quartal deutlich weniger verdient als ein Jahr zuvor. Trotz des Gewinnrückgangs bestätigte der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen die - bereits im April angehobene - Prognose für das Gesamtjahr. An der Börse rutschte die im MDax notierte Aktie nach der Zahlenvorlage am Mittwoch ab.

EU-Automarkt legt im April weiter zu - Chinesen im Aufwind

BRÜSSEL - Der Automarkt in der EU hat im April weiter zugelegt. Die Erstzulassungen von Pkw stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,1 Prozent auf 972.314 Fahrzeuge, wie der Herstellerverband Acea am Dienstag in Brüssel mitteilte. Nach vier Monaten steht ein Plus von 4,2 Prozent auf knapp 3,8 Millionen Autos zu Buche. Der Anteil von vollelektrischen Batteriefahrzeugen (BEV) zog in diesem Zeitraum von gut 15 auf fast 20 Prozent an. Auch der Anteil einiger chinesischer Hersteller wächst spürbar, wenn auch auf niedrigem Niveau.

Samsung-Gewerkschaft nimmt Einigung auf Rekordboni an

SEOUL - Mitglieder der Samsung-Gewerkschaft haben den Kompromissvorschlag des Managements für Jahresprämien in Höhe von mehreren Hunderttausend Euro pro Kopf akzeptiert. Nach Gewerkschaftsangaben sprachen sich mehr als 70 Prozent der Mitglieder dafür aus, das Angebot der Geschäftsführung anzunehmen, mit dem jüngst ein Generalstreik bei Südkoreas größtem Konzern abgewendet worden war.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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