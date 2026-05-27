Elektroautos bringen Europas Automarkt in Schwung
Berlin, 27. Mai (Reuters) - Die steigende Nachfrage nach Elektroautos in mehreren großen Ländern bringt den europäischen Automarkt in Schwung. In den ersten vier Monaten wurden mit knapp 3,8 Millionen Autos 4,2 Prozent mehr Fahrzeuge in der Europäischen Union verkauft als vor Jahresfrist, wie der Branchenverband ACEA am Mittwoch mitteilte. Dabei spielten nicht zuletzt staatliche Kaufprogramme und Steuervorteile für Elektroautos eine Rolle. Inzwischen kommen Elektroautos auf einen Marktanteil von 19,7 Prozent, das sind 4,4 Prozentpunkte mehr als noch vor Jahresfrist. Aufwärts ging es in allen europäischen Ländern, lediglich die Niederlande verzeichneten weniger E-Auto-Verkäufe.
Die meisten Neuwagen in der EU verfügen weiterhin über einen Hybridantrieb, mit einem Marktanteil von 38,2 Prozent. Reine Benzin- oder Dieselautos sind dagegen immer weniger gefragt. Sie kommen zusammen nur noch auf 30,2 Prozent Marktanteil, vor einem Jahr waren es noch fast acht Prozentpunkte mehr.
Volkswagen verteidigte seine führende Position am Markt mit einem Absatzplus seit Jahresauftakt von 2,9 Prozent. Stellantis mit den Marken Opel, Peugeot oder Fiat schaffte ein Plus von 7,8 Prozent und steht mit 17,1 Prozent Marktanteil auf dem zweiten Platz. Schlechter lief es dagegen für Renault, Toyota und Hyundai. Zum Teil dreistellige Wachstumsraten schafften chinesische Hersteller wie Chery oder BYD, wenngleich immer noch auf vergleichsweise niedrigem Niveau.
(Bericht von Christina Amann. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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