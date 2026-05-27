EQS-Adhoc: Booster Precision Components Holding GmbH: Bekanntgabe fortgeschrittener Verhandlungen über Abschluss einer Stillhaltevereinbarung und Aufschub der am 28.05.26 fälligen Zinszahlung

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Booster Precision Components Holding GmbH: Bekanntgabe fortgeschrittener Verhandlungen über Abschluss einer Stillhaltevereinbarung und Aufschub der am 28.05.26 fälligen Zinszahlung



27.05.2026 / 15:13 CET/CEST

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BOOSTER Precision Components Holding GmbH: Bekanntgabe fortgeschrittener Verhandlungen über Abschluss einer Stillhaltevereinbarung und Aufschub der am 28.05.26 fälligen Zinszahlung

Schwanewede, 27. Mai 2026 – Die BOOSTER Precision Components Holding GmbH ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sie sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einer bestimmten Gruppe von Anleihegläubigern ("Ad-hoc-Gruppe") ihrer vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit Fälligkeit am 28. November 2026 (ISIN: NO0012713520) ("Anleihe") über die weitere finanzielle Unterstützung der Gesellschaft durch die Ad-hoc-Gruppe befindet, die nach eigenen Angaben mehr als 60% des ausstehenden Nominalbetrags der Anleihe vertritt. Dies kann mögliche Änderungen der Bedingungen der Anleihe ("Anleihebedingungen") sowie eine zusätzliche Finanzierung beinhalten.

Um die künftige Kapitalstruktur des Unternehmens zu prüfen und zu besprechen, verhandeln die Ad-hoc-Gruppe und die Gesellschaft derzeit über eine formelle Stillhaltevereinbarung ("Stillhaltevereinbarung"). Darin wird die Ad-hoc-Gruppe voraussichtlich zustimmen, (i) ihr Recht auf vorzeitige Fälligstellung der Anleihe und/oder die Durchsetzung etwaiger Sicherungsrechte nicht auszuüben (und gegen etwaige Maßnahmen zu stimmen, die von anderen Anleihegläubigern eingeleitet werden könnten), falls die Gesellschaft die am 28. Mai 2026 fällige Zinszahlung ("Zinszahlung") nicht fristgerecht leistet, sowie (ii) ein von der Gesellschaft einzuleitendes schriftliches Verfahren (Written Procedure) zu unterstützen, um die Zinszahlung durch eine Änderung der Anleihebedingungen aufzuschieben.

Vor diesem Hintergrund hat die Gesellschaft heute beschlossen, die Zinszahlungen vorübergehend aufzuschieben, um die Liquidität der Gesellschaft zu schonen.

Die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen über die weiteren Verhandlungen mit der Ad-hoc-Gruppe und die weiteren Entwicklungen informieren.

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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

iron AG

Herrn Fabian Kirchmann | Frau Karolin Bistrovic

+49 221 914097 14

booster-precision@ir-on.com

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Booster Precision Components Holding GmbH Industriepark Brundorf 4 28790 Schwanewede Deutschland Internet: https://www.booster-precision.com/ ISIN: NO0012713520 WKN: A30V3Z Börsen: Freiverkehr in Frankfurt; FNSE EQS News ID: 2334284

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