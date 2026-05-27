EQS-Adhoc: DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.

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DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.



27.05.2026 / 23:09 CET/CEST

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DEUTZ AG erwirbt den brasilianischen Generatoren-Hersteller Maxi Trust Power Ltda.

Köln, 27. Mai 2026 – Der DEUTZ-Konzern hat heute einen Kaufvertrag über den Erwerb sämtlicher Geschäftsanteile an der Maxi Trust Power Ltda. mit Sitz in der Stadt Curitiba im Bundesstaat Paraná, Brasilien, unterzeichnet. Maxi Trust Power ist ein führender Hersteller von Diesel- und Gasgeneratoren. Zu den Kunden gehören insbesondere Supermärkte, Bau- und Landwirtschaftsunternehmen.

Der zu zahlende Gesamtkaufpreis liegt im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Für die Übernahme ist eine Fremdkapitalfinanzierung vorgesehen. Der Vollzug der Transaktion wird noch im Laufe des zweiten Quartals 2026 erwartet.



Kontakt

DEUTZ AG | Lars Boelke | Leiter Investor Relations, Communications und Marketing

Tel. +49 (0) 221 822-3600 | E-Mail: lars.boelke@deutz.com

DEUTZ AG | Rolf Becker | Senior Manager Investor Relations

Tel.: +49 (0)221 822 2499 | E-Mail: rolf.becker@deutz.com

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