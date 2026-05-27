EQS-DD: Ernst Russ AG: Jochen Döhle, Verkauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.05.2026 / 14:42 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Jochen
Nachname(n):Döhle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
8,20 EUR306.393,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
8,2000 EUR306.393,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet:www.ernst-russ.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

105146 27.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Ernst Russ

Das könnte dich auch interessieren

EQS-DD: Pyramid AG: Ralph Weidenmann, Kaufheute, 05:30 Uhr · EQS Group
Weitere Artikel
Plus-Analysen
KI-Boom
Noch sind die Börsen nicht in einer Blaseheute, 13:46 Uhr · The Market
Trading-Impuls
Comeback-Chancen bei dieser US-Software-Aktiegestern, 12:45 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Griechenland ist jetzt Vorbild für Deutschland23. Mai · Acatis
Alle Plus-Analysen