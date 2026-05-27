EQS-DD: Ernst Russ AG: MS “CORDULA“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Verkauf
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
27.05.2026 / 14:49 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|MS “CORDULA“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Jan Peter
|Nachname(n):
|Döhle
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Ernst Russ AG
b) LEI
|529900MP0OZ3LL80MX76
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A161077
b) Art des Geschäfts
|Verkauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|8,20 EUR
|8.721.610,20 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|8,2000 EUR
|8.721.610,2000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|22.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ernst Russ AG
|Elbchaussee 370
|22609 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.ernst-russ.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
105148 27.05.2026 CET/CEST
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