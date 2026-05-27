EQS-DD: Ernst Russ AG: MS “CORDULA“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Verkauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.05.2026 / 14:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: MS “CORDULA“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Jan Peter
Nachname(n): Döhle
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Ernst Russ AG

b) LEI
529900MP0OZ3LL80MX76 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts
Verkauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
8,20 EUR 8.721.610,20 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
8,2000 EUR 8.721.610,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts
22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Internet: www.ernst-russ.de

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105148  27.05.2026 CET/CEST

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