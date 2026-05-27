EQS-DD: Ernst Russ AG: MS “CORDULA“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG, Verkauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



27.05.2026 / 14:49 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: MS “CORDULA“ Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Jan Peter Nachname(n): Döhle Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Ernst Russ AG

b) LEI

529900MP0OZ3LL80MX76

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A161077

b) Art des Geschäfts

Verkauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 8,20 EUR 8.721.610,20 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 8,2000 EUR 8.721.610,2000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Ernst Russ AG Elbchaussee 370 22609 Hamburg Deutschland Internet: www.ernst-russ.de

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