EQS-DD: Meta Wolf AG: LUBANCO PTE. LTD., Kauf

EQS Group · Uhr
KI
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.05.2026 / 10:16 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Name und Rechtsform: LUBANCO PTE. LTD.

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu:
Titel:
Vorname: Thomas
Nachname(n): Wolf
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
Meta Wolf AG

b) LEI
391200XVGFRTWOC6XX47 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: DE000A254203

b) Art des Geschäfts
Kauf

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
2,10 EUR 1.735.778,10 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
2,10 EUR 1.735.778,10 EUR

e) Datum des Geschäfts
26.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Außerhalb eines Handelsplatzes


27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Meta Wolf AG
Bahnhofstraße 15
99448 Kranichfeld
Deutschland
Internet: https://metawolf.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

105138  27.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Meta
META WOLF AG

Das könnte dich auch interessieren

Digital Markets Act
EU plant hohe Millionenstrafe gegen Googlegestern, 05:05 Uhr · Reuters
EU plant hohe Millionenstrafe gegen Google
Trotz Stellenabbau bei Meta und Amazon
OpenAI-Chef Altman: KI führt nicht zur "Job-Apokalypse"gestern, 10:24 Uhr · Reuters
OpenAI-Chef Altman: KI führt nicht zur "Job-Apokalypse"
Weitere Artikel