EQS-DD: Pyramid AG: Ralph Weidenmann, Kauf

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

27.05.2026 / 07:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Ralph
Nachname(n):Weidenmann

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Pyramid AG

b) LEI

5299002CFPVFWJVMBK43 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE000A41YDL0

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
1,38 EUR12.420,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
1,3800 EUR12.420,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

26.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name:Xetra
MIC:XETR

27.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Pyramid AG
Sendlinger-Tor-Platz 8
80336 München
Deutschland
Internet:www.pyramid-ag.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

105116 27.05.2026 CET/CEST

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