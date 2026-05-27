EQS-News: Deutliche Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2025, Dividendenvorschlag 0,80 EUR

EQS-News: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Dividende

Deutliche Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2025, Dividendenvorschlag 0,80 EUR



27.05.2026 / 15:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG: Deutliche Steigerung des Ergebnisses im Geschäftsjahr 2025, Dividendenvorschlag 0,80 EUR

Gräfelfing, 27.05.2026. Der Aufsichtsrat der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG hat in seiner heutigen Sitzung den Jahresabschluss der Gesellschaft festgestellt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2025 ein Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von TEUR 16.901 (i.Vj. TEUR 7.014). Nach Abzug von Steuern in Höhe von TEUR 4.930 (i. Vj. 2.137) ergibt sich ein Jahresüberschuss von TEUR 11.971 (i.Vj. TEUR 3.494).

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juli 2026 vorschlagen, eine Dividende in Höhe von EUR 0,80 je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

Kontakt:

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Carsten Bokelmann

Vorstand

Rottenbucher Straße 28

82166 Gräfelfing

Tel.: 089/85 85 2-0

Fax: 089/85 85 2-505

E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com

27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG Rottenbucher Straße 28 82166 Gräfelfing Deutschland Telefon: +49 (0)89 858 52-305 Fax: +49 (0)89 858 52-5 05 E-Mail: investor-relations@mwbfairtrade.com Internet: www.mwbfairtrade.com ISIN: DE000A3EYLC7 WKN: A3EYLC Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2334408

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2334408 27.05.2026 CET/CEST