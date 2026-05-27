EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 Euro je Aktie

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Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 Euro je Aktie



27.05.2026 / 14:02 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 Euro je Aktie

Große Mehrheit für alle Tagesordnungspunkte – Guido Meyer (60) und Tobias Weyer (42) neu in den Aufsichtsrat gewählt

Leverkusen, 27. Mai 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Insgesamt waren rund 83% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2025 eine gegenüber dem Vorjahr um 50% höhere Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie beschlossen. Die Dividende wird am 1. Juni 2026 ausgezahlt.

Neben den bestehenden langjährigen Aufsichtsratsmitgliedern auf der Anteilseignerseite Dr. Klaus Weyer und Prof. Dr. Günter Zimmer wurden von der Hauptversammlung nun mit Guido Meyer (60) und Tobias Weyer (42) zwei neue Mitglieder mit umfassender und internationaler Erfahrung in der Halbleiterindustrie sowie mit einem tiefen Unternehmensverständnis in den Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE gewählt.

Der Vorstandsvorsitzende der Elmos Semiconductor SE, Dr. Arne Schneider, erläuterte in seiner Rede die wesentlichen Entwicklungen eines erneut erfolgreichen Geschäftsjahres 2025. Darüber hinaus hob Dr. Schneider wichtige strategische Meilensteine hervor, darunter das erste Jahr der Elmos als Fabless-Unternehmen, die neue Konzernstruktur mit Holding in Leverkusen, die erfolgreiche SAP-S/4HANA-Umstellung und den Ausbau der internationalen Präsenz mit einem neuen Entwicklungsstandort in Brünn in Tschechien sowie einer Vollfunktionsgesellschaft in China. Zudem betonte Dr. Schneider die Innovationskraft von Elmos in zentralen Zukunftsfeldern im Automotive-Bereich wie bei Elektrifizierung, Fahrerassistenzsystemen, Komfort- und Premiumfunktionen sowie software-definierten Fahrzeugen, aber auch in angrenzenden Technologien wie bei Cybersicherheit und Robotik.

Des Weiteren erläuterte Dr. Schneider die jüngsten Finanzzahlen des ersten Quartals 2026 und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.

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