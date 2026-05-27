EQS-News: Knoll präsentiert Konzert, ein System für private Büros, in dem Präzision auf vielfältige Möglichkeiten trifft

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Knoll präsentiert Konzert, ein System für private Büros, in dem Präzision auf vielfältige Möglichkeiten trifft



27.05.2026 / 15:45 CET/CEST

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Ein umfassendes System mit zahlreichen Möglichkeiten zur Gestaltung anspruchsvoller, integrierter Büros, das jetzt in Europa und im Nahen Osten verfügbar ist

LONDON, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Bei der Clerkenwell Design Week 2026 vom 19. bis 21. Mai stellt Knoll „Konzert" vor, ein harmonisches Privatbürosystem, entworfen vom italienischen Architekten und Designer Paolo Dell'Elce. Konzert antizipiert die sich wandelnden Anforderungen moderner Arbeitswelten und gibt Designern die Möglichkeit, ein architektonisch stimmiges Gesamtbild zu schaffen. Aufbauend auf Knolls Tradition, die Innenraumgestaltung zu revolutionieren und die Zukunft der Arbeit zu gestalten, steht Konzert für das Bekenntnis der Marke zum ganzheitlichen Design – einer Kernphilosophie, bei der alle Designelemente harmonisch zusammenwirken und ein einheitliches Erlebnis schaffen, von den Möbeln über die Innenausstattung bis hin zur Architektur.

Konzert private office system

„Konzert antizipiert zukünftige Anforderungen durch ein tiefgreifendes Verständnis von Design, Planung und Immobilientrends", kommentiert Jonathan Olivares, Creative Director bei Knoll.

Umfangreiche Möglichkeiten, elegantes Design

Mit diesem vielseitigen System können Architekten, Designer und Händler ausdrucksstarke Räume schaffen, sorgfältig zugeschnitten auf die Anforderungen jedes Kunden. Die Kollektion aus Paneelen, Tischen, Sitzmöbeln und Aufbewahrungselementen lässt sich auf vielfältige Weise kombinieren – so passt sich Konzert nahtlos an jede Einrichtung an und ermöglicht eine Vielzahl unterschiedlicher Arrangements. Designer können fast jedes Element des Raums neu definieren – durch das, was Dell'Elce als tektonische Planung bezeichnet: Schränke und Regale lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal in verschiedensten Höhen und Tiefen gestalten.

„Es ist das ultimative Design-Toolkit", kommentiert Paolo Dell'Elce. „Es gibt Planern und Designern die Freiheit, zu spielen und all ihre Visionen in vielen Konfigurationen zum Leben zu erwecken."

Zahlreiche Optionen und raffinierte Details – von integrierten Beleuchtungslösungen und Polsterbänken bis hin zur spezifizierbaren Faserrichtung – stellen den Menschen und die gestalterische Kohärenz in den Mittelpunkt.

Erstklassige Materialien

Konzert verwandelt Räume mit einer beeindruckenden Auswahl an hochwertigen Materialien wie Furnier, Techgrain, Laminat und Melamin, erhältlich in vielen verschiedenen Farben und Oberflächen. Knoll ist überzeugt, dass Möbel ohne eine durchdachte Integration von Farbe, Material und Oberfläche nicht vollständig sind – und so knüpft Konzert an die Tradition der Marke an, Architekten und Designern kreative Freiheit zu lassen, damit sich die Produkte an jedes einzigartige Interieur anpassen. So ist jede Umgebung ebenso inspirierend wie funktional und trägt zu einem Innenraum bei, der als Gesamtdesign gestaltet wird.

Durchdachtes Design in einem System

Jedes Element von Konzert wurde mit Bedacht in Beziehung zum nächsten entworfen – der Griff mit der Schublade, die Schublade mit dem Schrank, der Schreibtisch mit den Wandpaneelen –, um eine nahtlose, einheitliche Ästhetik zu schaffen, die die Philosophie des Gesamtdesigns von Knoll verkörpert.

Erfahren Sie hier mehr über Konzert. Vertragskunden können Konzert über zertifizierte Händler von MillerKnoll erwerben.

Präsentation bei der Clerkenwell Design Week

Vom 19. bis zum 21. Mai wird Konzert bei MillerKnoll London im „The Sans", 20 St. John's Square, präsentiert. Um die vielfältigen Gestaltungsoptionen von Privatbüros in Bezug auf Farben, Materialien und Oberflächen zu verdeutlichen, werden mehrere Privatbüros zu sehen sein, die unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten und Designstile hervorheben.

Über Knoll

Knoll bringt Ordnung und Schönheit an den Arbeitsplatz, ins Gastgewerbe und in Wohnumgebungen. Die 1938 in New York City gegründete Möbel- und Einrichtungsmarke ist bekannt für ihre Designkooperationen mit Architekten, Künstlern und Designern, die unseren kulturellen Zeitgeist geprägt haben. Das Portfolio umfasst Werke von Größen der Moderne wie Eero Saarinen, Marcel Breuer und Ludwig Mies van der Rohe sowie neue Entwürfe zeitgenössischer Provokateure wie Willo Perron, Jonathan Muecke und der Architekturfirma Johnston Marklee. Mit einem relationalen Ansatz, der Farbe, Material, Oberfläche und Form berücksichtigt, ermöglicht Knoll Architekten und Designern, ein ganzheitliches Raumerlebnis zu schaffen. Erfahren Sie mehr unter https://www.knoll-int.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2982757/Knoll_Konzert.jpg

Cision

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