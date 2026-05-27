EQS-News: Legends One Capital eröffnet European Headquarter in Frankfurt und macht Sport-Assets investierbar

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Legends One Capital eröffnet European Headquarter in Frankfurt und macht Sport-Assets investierbar



27.05.2026 / 11:15 CET/CEST

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Legends One Capital eröffnet European Headquarter in Frankfurt und macht Sport-Assets investierbar



Legends One Capital berät und investiert in Sportunternehmen und stärkt durch Standort Frankfurt Marktposition in Deutschland und Europa

Exklusive Plattform vernetzt Sportler, Investoren und Unternehmen und etabliert Sport-Assets als Investmentklasse

ESG auf Basis von 17 UN-Nachhaltigkeitszielen als zentraler Bestandteil des Geschäftsmodells

Frankfurt am Main, 27. Mai 2026 - Die Legends One Capital AG, eine Investment- und Finanzierungsplattform für professionellen Sport, hat in Frankfurt ihr European Headquarter eröffnet und beginnt damit ihren Markteintritt in den deutschsprachigen und europäischen Markt. Die europäische Basis von Legends One Capital ist zentral im Main Airport Center gelegen und verfügt über rd. 1.000 Quadratmeter Bürofläche auf zwei Etagen. Als Teil der Legends One Group verfügt das Unternehmen auch über ein starkes Netzwerk in den USA, wo sich in Miami der Hauptsitz der Gruppe befindet.

Legends One Capital vereint Investoren, Sportler, Unternehmen und Fans auf einer Plattform. Als Investor und Berater unterstützt Legends One Capital Sportunternehmen bei der Kapitalbeschaffung, der Marktpositionierung, dem Markenaufbau sowie der Entwicklung skalierbarer Geschäftsmodelle. Auf der exklusiven Plattform werden unter Einsatz von innovativer Big-Data-Technologie Sport-Expertise und Investment-Know-how miteinander verknüpft. Damit ist die erste globale Plattform geschaffen worden, die Sport als eigene Asset-Klasse investierbar macht. Dabei greift die Legends One Group auf ein hochkarätiges Netzwerk an Experten und Beratern aus dem Profisport und dem unternehmerischen Umfeld zurück. Zu den Strategic Advisors von Legends One Capital zählen u. a. der renommierte Unternehmer und Gründer der Initiative Deutscher Fußball Botschafter Roland Bischof, die Weltklasse-Bobfahrerin und zweifache Olympiasiegerin Deborah Levi, der langjährige Sportmanager bei Bayer Leverkusen und ehemalige Sportvorstand beim HSV, Jonas Boldt, der frühere Tennis-Profi Mischa Zverev, der Sport- und Entertainment-Manager Florian Schröder und die erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin Lea-Sophie Cramer. Durch das hochkarätige Netzwerk erhält Legends One Capital Insider Insights in attraktive Sport Investments und optimierten Deal-Zugang. Teil der Strategie von Legends One Capital ist es dabei, bevorzugt als Kapitalgeber für Unternehmen aus dem Sportbereich zu fungieren, bei denen erfahrene Elite-Athleten als Unternehmer selbst investiert sind.

CEO von Legends One Capital ist mit Patrick Becker ein erfahrener Sportmanager, der zuvor in Management-Positionen bei Hugo Boss und Nike tätig war. Mit Hanno Schädel komplettiert ein hochkarätiger Finanz- und Vertriebsmanager den Vorstand. Schädel war zuvor u. a. Vorstandsprecher der Postbank Finanzberatung AG und Vorstand bei der Vertriebsgesellschaft der ERGO Group. Das Managementteam von Legends One Capital wird mit dem Profi-Golfer Gary Evans und dem Nachhaltigkeitsexperten Prof. Dr. Torsten Weber ergänzt. Weber ist neben seiner Lehrtätigkeit an der CBS International Business School als Senior Expert Sustainability and Transformation für die DFL tätig.

Die Legends One Group wird ergänzend zu den Investmentaktivitäten exklusive internationale Sport-Investment-Konferenzen veranstalten, um dort verschiedene Akteure aus der Sport- und Finanzindustrie zu vernetzen. Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in Anlehnung an die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN sind ebenfalls integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie von Legends One Capital und der Legends One Group. So fördert die Legends One Group sozial benachteiligte Menschen durch gezielte Sportprogramme und setzt sich für Gender-Equality sowie für klimaneutrale Maßnahmen bei der Sportinfrastruktur ein.

Legends One Capital ist in einem stark wachsenden Marktumfeld positioniert. Laut aktuellen Marktstudien soll der globale Sportmarkt von 470 Mrd. USD im Jahr 2025 auf rd. 620 Mrd. USD im Jahr 2029 steigen. Beim Frauensport wird ein Plus von 240 % in den kommenden vier Jahren erwartet.

Patrick Becker, CEO von Legends One Capital: „Sport weckt Emotionen, sorgt für Identifikation und stärkt das Gemeinschaftsgefühl. Mit der Legends One Group schaffen wir ein Ökosystem, in dem sich Investoren, Unternehmen, Profi-Sportler und junge Talente miteinander vernetzen. Sport-Assets werden so investierbar – und das im Einklang mit Nachhaltigkeit, sozialer Gerechtigkeit und ökonomischer Rendite. Mit einem erfahrenen Team, einem hochkarätigen Netzwerk in der Sportbranche und zusammen mit den Legenden des globalen Profisports wollen wir diese Renditen heben und neuen Anlegerzielgruppe den Zugang zu der Assetklasse eröffnen. Mit der Eröffnung unseres European Headquarters in Frankfurt stärken wir unsere Visibilität im deutschsprachigen und europäischen Raum. Dies ist ein bedeutender Schritt für Legends One.“

Pressekontakt:

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

069-905505-56

Legends-One-Capital@edicto.de

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