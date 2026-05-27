EQS-News: Newel Health und Gerresheimer starten strategische Zusammenarbeit zur Unterstützung von Pharmaunternehmen im Zeitalter integrierter digitaler Therapien

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Newel Health und Gerresheimer starten strategische Zusammenarbeit zur Unterstützung von Pharmaunternehmen im Zeitalter integrierter digitaler Therapien



27.05.2026 / 23:15 CET/CEST

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Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die H-Core-Plattform von Newel Health, zugelassene digitale Medizinprodukte und KI-Fähigkeiten mit Gerresheimers Know-how in den Bereichen Arzneimittelverabreichung und Primärverpackung kombiniert, ergänzt durch digitale Gesundheitslösungen und etablierte Kontaktpunkte im Apothekenbereich. Ziel ist es, integrierte Arzneimittel- und digitale Therapien einzuführen, die die Erfassung von Real-World-Daten und personalisierte Medizin in großem Maßstab ermöglichen.

BASEL, Schweiz, 27. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Newel Health, ein Unternehmen, das digitale Medizinprodukte (SaMD) für Partner aus dem Bereich Life Sciences entwirft, entwickelt und betreibt, und Gerresheimer, ein innovativer Anbieter von Systemen und Lösungen für Arzneimittelabgabesysteme, Medizinprodukte, pharmazeutische Primärverpackungen und digitale Gesundheitslösungen, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, um Pharma- und Biotech-Unternehmen bei der Entwicklung digitaler Endpunkte, digitaler Medizinprodukte und integrierter Lösungen aus den Bereichen Arzneimittel und Digitaltechnik zu unterstützen.

Newel Health Logo

Die Zusammenarbeit vereint Folgendes:

die Expertise von Newel Health im Bereich regulierter digitaler Medizinprodukte (SaMD), die auf der H-Core-Plattform, Algorithmen in klinischer Qualität, KI-gestützten Analysen und patientenorientierten digitalen Erlebnissen basiert;

sowie die Systemkompetenzen von Gerresheimer in den Bereichen Arzneimittelverabreichung, Primärverpackung, digitale Gesundheit und etablierte Apothekenkontaktpunkte, die die Integration, Bereitstellung und Aktivierung digitaler Komponenten in Verbindung mit medikamentösen Therapien und Patienten-Workflows ermöglichen

Gemeinsam positionieren sich Newel Health und Gerresheimer als strategische Partner für Pharmaunternehmen, die digitale Endpunkte, Real-World-Daten und KI in die klinische Entwicklung und Vermarktung integrieren möchten, ohne intern einen vollständigen Digital- und Gerätestack aufbauen zu müssen.

„Gerresheimers Fachwissen in den Bereichen Arzneimittelverabreichung, Herstellung und vernetzte Geräte wird zusammen mit der wissenschaftlichen Expertise, der H-Core-Plattform und den digitalen Medizinprodukten von Newel Health Pharmaunternehmen dabei unterstützen, personalisierte Medizin sicher und zuverlässig zu den Patienten zu bringen", sagte Ervin Ukaj, Chief Executive Officer von Newel Health. „Durch die Kombination unserer SaMD-Expertise, Real-World-Daten und KI-Fähigkeiten mit Gerresheimers globaler Präsenz, vernetzten Geräten, Verpackungs- und Digital-Health-Kompetenzen helfen wir Pharmaunternehmen dabei, digitale Endpunkte, regulierte digitale Medizinprodukte und integrierte Arzneimittel- und Digital-Lösungen für verschiedene Indikationen zu entwickeln und zu skalieren."

„Unsere Zusammenarbeit mit Newel Health unterstreicht Gerresheimers Position als System- und Lösungsanbieter an der Schnittstelle von Arzneimitteln, Medizinprodukten oder Verpackungen und digitalen Lösungen", sagte Mithun Ratnakumar, Director und Leiter des Bereichs Digitalisierung & Neue Geschäftsmodelle bei Gerresheimer. „Gemeinsam ermöglichen wir Pharmaunternehmen den Einsatz konformer, skalierbarer Lösungen, ohne dass sie die gesamte digitale und gerätebezogene Infrastruktur selbst aufbauen oder betreiben müssen."

Umfang der Partnerschaft: Digitale Endpunkte, Real-World-Daten, KI und Arzneimittel+Medizinprodukte+Digital

Im Rahmen der Partnerschaft werden Newel Health und Gerresheimer mit Pharma- und Biotech-Unternehmen zusammenarbeiten, um:

digitale Endpunkte unter Verwendung von Daten zu entwerfen und zu validieren, die von vernetzten Geräten und Sensoren generiert werden, um eine kontinuierlichere und objektivere Messung des Patientenstatus in klinischen Studien und im Post-Market-Umfeld zu ermöglichen.

digitale Medizinprodukte (SaMD) auf Basisder H-Core-Plattform von Newelzu entwickeln und zu betreiben, die Überwachungs-, Entscheidungs- und Adhärenz-Tools sowie die Symptomverfolgung im Einklang mit spezifischen Therapien und klinischen Pfaden unterstützen.

den Zugriff auf Real-World-Data (RWD) und KI-gestützte Erkenntnisse zu ermöglichen, indem vernetzte Geräte, SaMD und eine sichere Dateninfrastruktur kombiniert werden, um hochwertige, longitudinale Datensätze und fortschrittliche Analysen für Sponsoren zu generieren.

Integrierte Lösungen für Arzneimittel+Geräte+Digitales aufzubauen, bei denen Gerresheimers Plattformen für die vernetzte Verabreichung von Arzneimitteln und für vernetzte Geräte zusammen mit Newels H-Core-basiertem SaMD, KI-Modellen und Benutzererfahrung zu einer kohärenten, behördlich zugelassenen Lösung rund um das Arzneimittel zusammengeführt werden.

Dieser kombinierte Ansatz ermöglicht es Pharmaunternehmen, über isolierte Pilotprojekte hinauszugehen und skalierbare, wiederholbare digitale und Datenressourcen aufzubauen, die über verschiedene Therapiebereiche und Märkte hinweg eingesetzt werden können

Informationen zu Newel Health

Newel Health (Teil der Future Health Ventures Group) entwirft, entwickelt und betreibt digitale Medizinprodukte (Software as a Medical Device, SaMD) in Zusammenarbeit mit Partnern aus den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Medizintechnik. Mithilfe seiner H-Core-Plattform zur Entwicklung digitaler Medizinprodukte verbindet Newel klinische Forschung, Verhaltenswissenschaften und KI-gestützte Analysen in einem regulatorisch konformen Rahmen, um personalisierte digitale Lösungen für nichtübertragbare Krankheiten bereitzustellen.

Zum Portfolio von Newel gehören Rohkea, eine VR-basierte digitale Therapie der MDR-Klasse IIa für chronische Schmerzen, und Amicomed, ein zertifiziertes digitales Therapeutikum für Bluthochdruck, das auf praktische Wirksamkeit ausgelegt ist und über Kostenträger, betriebliche Gesundheitsprogramme sowie Direktkanäle bereitgestellt wird. Diese Produkte sind Teil einer breiteren Pipeline von H-Core-basierten Lösungen in den Bereichen kardiometabolische Erkrankungen, Neurowissenschaften und chronische Schmerzen, die entwickelt wurden, um konkrete klinische und patientenbezogene Bedürfnisse zu erfüllen und die Pharmaindustrie beim Aufbau skalierbarer digitaler Endpunkte, SaMD sowie „Drug+Digital"-Programme zu unterstützen.

Informationen zu Gerresheimer

Gerresheimer ist ein innovativer System- und Lösungsanbieter sowie globaler Partner für die Pharma-, Biotech- und Kosmetikindustrie. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an pharmazeutischen Verpackungen, Arzneimittelabgabesystemen, Medizinprodukten und digitalen Lösungen zur Therapieunterstützung. Gerresheimer gewährleistet die sichere Lieferung und zuverlässige Verabreichung von Arzneimitteln an den Patienten. Mit über 13.000 Mitarbeitern und 39 Produktionsstandorten in Europa, Amerika und Asien ist Gerresheimer weltweit präsent und produziert lokal für regionale Märkte.

www.gerresheimer.com

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Cision

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