EQS-News: The Platform Group: Q1-Zahlen 2026 mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und EBITDA

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The Platform Group: Q1-Zahlen 2026 mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und EBITDA



27.05.2026 / 12:37 CET/CEST

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The Platform Group: Q1-Zahlen 2026 mit deutlichem Anstieg bei GMV, Umsatz und EBITDA

GMV-Wachstum um 23,0 % auf EUR 438,4 Mio. (3M 2025: EUR 356,3 Mio.)

Umsatzwachstum um 51,2 % auf EUR 243,1 Mio. (3M 2025: EUR 160,8 Mio.)

EBITDA (bereinigt) mit Zunahme von 37,1 % auf EUR 21,8 Mio. (3M 2025: EUR 15,9 Mio.)

Konzernergebnis bei EUR 17,7 Mio. (3M 2025: EUR 18,2 Mio.), Ergebnis je Aktie von EUR 0,85 (3M 2025: EUR 0,90)

Anzahl aktiver Kunden steigt um 42,1 % auf 8,1 Mio. (3M 2025: 5,7 Mio.), durchschnittlicher Warenkorb erhöht sich um 2,4 % auf EUR 128 (3M 2025: EUR 125)

Anzahl der Partner wächst um 12,2 % auf 17.221

Bestätigung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Strategie-Update zu Verschuldung und M&A

Düsseldorf, 27. Mai 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat im Dreimonatszeitraum 2026 (Q1 2026) eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung verzeichnet. Dabei erzielte die TPG ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 438,4 Mio. (3M 2025: EUR 356,3 Mio.) und erwirtschaftete einen Umsatz von EUR 243,1 Mio. (3M 2025: EUR 160,8 Mio.). Grundlage für das Wachstum waren zum einen der Anstieg der angebundenen Partner auf 17.221, zum anderen der erfolgreiche Ausbau der Plattform- und Softwarelösungen. Analog erhöhte sich die Anzahl der aktiven Kunden gegenüber dem Vorjahr auf über 8,1 Mio. (3M 2025: 5,7 Mio.), bei einer Bestellzahl von 3,4 Mio. (3M 2025: 2,5 Mio.).

Die Ergebnisentwicklung im Dreimonatszeitraum 2026 verlief positiv und entsprach den Erwartungen des Vorstands: Das bereinigte EBITDA stieg im Dreimonatszeitraum 2026 um 37,1 % auf EUR 21,8 Mio. (3M 2025: EUR 15,9 Mio.). Das berichtete EBITDA erreichte EUR 25,1 Mio. (3M 2025: EUR 19,6 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 17,7 Mio. (3M 2025: EUR 18,2 Mio.), was einem Ergebnis je Aktie von EUR 0,85 (3M 2025: EUR 0,90 je Aktie) entspricht.

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group: „Das erste Quartal verlief positiv, entsprach im Ergebnis unseren Erwartungen und wir konnten ein hohes organisches Wachstum in unseren Segmenten erzielen. Gleichzeitig stieg das operative Ergebnis. Es gibt jedoch einen fundamentalen Unterschied: Seit dem Irankrieg haben sich Zins- und Logistikkosten deutlich verändert. Entsprechend passen wir unsere Strategie an. Konkret planen wir eine Verringerung der Abhängigkeit von Logistikkosten sowie eine Reduktion der Zinskosten durch den aktiven Abbau von Bankverbindlichkeiten. Die Verschuldungsquote soll künftig deutlich sinken. Ebenfalls werden wir unser Portfolio aktiver managen und Kosten reduzieren. Die Zahl der für das laufende Geschäftsjahr geplanten Akquisitionen haben wir auf fünf bis sechs verringert.“

Kennzahlen

Finanzielle Kennzahlen in EUR Mio. 3M 2026 3M 2025 ∆ Bruttowarenvolumen (GMV) 438,4 356,3 23,0% Nettoumsatz 243,1 160,8 51,2% Sonstige betriebliche Erträge 7,1 10,6 -33,0% Bruttomarge 34,4% 34,8% -1,1% Marketingkostenquote 5,8% 5,9% -1,7% Vertriebskostenquote 7,1% 7,8% -9,0% Personalkostenquote 4,5% 4,6% -2,2% EBITDA berichtet 25,1 19,6 28,1% EBITDA bereinigt 21,8 15,9 37,1% Nettoergebnis, gesamt 17,7 18,2 -2,7% Ergebnis je Aktie (EUR), gesamt 0,85 0,9 -5,6% Nicht-finanzielle Kennzahlen 3M 2026 3M 2025 ∆ Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 3,4 2,5 36,0% Durchschnittlicher Bestellwert (in EUR) 128 125 2,4% Aktive Kunden (LTM, in Mio.) 8,1 5,7 42,1% Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 1.537 1.145 34,2% Anzahl der Partner (Stichtag) 17.221 15.348 12,2%



Bestätigung der Prognose 2026 / Update M&A

Angesichts der erfolgreichen Geschäftsentwicklung im Dreimonatszeitraum 2026, des deutlichen organischen Wachstums sowie der gestiegenen Partnerzahl bestätigt der Vorstand der The Platform Group die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde im Januar 2026 veröffentlicht. Demnach strebt die Gesellschaft ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., einen Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 70 Mio. bis EUR 80 Mio. an. Der Vorstand der The Platform Group bestätigt diese Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 vollumfänglich.

Die Prognose wird angepasst, sobald der Vollzug der jeweiligen M&A-Transaktionen veröffentlicht wird. Im Hinblick auf den aktuellen Stand der geplanten AEP-Akquisition wird mitgeteilt, dass die Closing-Bedingungen des Kaufvertrags derzeit noch nicht vollständig umgesetzt sind. Entsprechend wird mit einem Fortgang im Juni 2026 gerechnet.

Cashflow und Verschuldung

Ziel der The Platform Group ist es, einen hohen operativen Cashflow zu generieren. Akquirierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Faktor, da die Akquisitionsstrategie der The Platform Group darauf abzielt, ertragreiche Unternehmen zu erwerben und zu integrieren. The Platform Group verfolgt das Ziel einer konservativen Finanzierungsstrategie sowie eines aktiven Working-Capital-Managements. Hierzu gehören eine Obergrenze der Verschuldung sowie eine breite Finanzierungsbasis aus langfristigen Bankdarlehen, Eigenkapital und einer Anleihe.

Im Geschäftsjahr 2025 wurde ein Verschuldungsgrad von 2,1x erreicht. Der Verschuldungsgrad wird dabei definiert als das bereinigte EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung (ohne Leasingverbindlichkeiten). Im Rahmen der strategischen Ausrichtung der Gesellschaft hat der Vorstand beschlossen, den Verschuldungsgrad künftig deutlich zu reduzieren. Ziel ist es, den Verschuldungsgrad bis zum Jahr 2030 auf ein Niveau von 1,0x bis 1,4x zu senken.

Webcast/Telefonkonferenz

Der Vorstand wird heute, 27. Mai 2026, um 13.00 Uhr MESZ, in einer Webcast-Präsentation die ungeprüften Ergebnisse des Dreimonatszeitraums 2026 erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme unter: Airtime Platform



The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaAist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt: Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

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