Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 27.05.2026

onvista · Uhr
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Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 27. Mai 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
AroundtownBericht 1. Quartal 2026
Bank of Nova ScotiaBericht 2. Quartal 2026
EverpureBericht 1. Quartal 2027
HPBericht 2. Quartal 2026
MarvellBericht 1. Quartal 2027
MPH Health CareBericht Geschäftsjahr 2025
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu)Bericht 1. Quartal 2026
Platform GroupBericht 1. Quartal 2026
PORRBericht 1. Quartal 2026
SalesforceBericht 1. Quartal 2027
SnowflakeBericht 1. Quartal 2027
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)Bericht 1. Quartal 2026
SoitecBericht Geschäftsjahr 2026
SynopsysBericht 2. Quartal 2026
Verve GroupBericht 1. Quartal 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Marvell
Salesforce
HP
Snowflake
PORR
Aroundtown
Synopsys
Verve Group
Pinduoduo
Bank of Nova Scotia
Platform Group
Everpure
Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
Soitec
MPH Health Care

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