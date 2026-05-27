Gouverneur: Ukraine hat Sewastopol mit Marschflugkörpern angegriffen

27. Mai (Reuters) - ⁠Die Ukraine hat nach russischen Angaben den Hafen von Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim mit Drohnen und Raketen angegriffen. Die Luftabwehr habe mehr als ‌20 Drohnen abgeschossen, teilte der Gouverneur der Stadt, Michail Raswoschajew, am Mittwoch auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Zudem ⁠seien ⁠bei dem Angriff in der Nacht zum Mittwoch Marschflugkörper vom Typ Storm Shadow eingesetzt worden. Verletzte gebe es nach vorläufigen Angaben nicht. Allerdings seien einige Gebäude beschädigt worden, darunter eine Filiale der Zentralbank und ein ‌achtstöckiges Wohnhaus.

Insgesamt wehrte Russland nach Angaben ‌des Verteidigungsministeriums in der Nacht 140 Drohnen ab, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete. In der südrussischen Hafenstadt Taganrog wurden ⁠zwei Menschen verletzt. Dort sei eine Rakete abgeschossen worden, ‌teilte die Bürgermeisterin der Stadt, ⁠Swetlana Kambulowa, auf Telegram mit.

Bei russischen Angriffen auf die ukrainischen Regionen Dnipropetrowsk und Saporischschja wurden den dortigen Behörden zufolge 21 Menschen verletzt.

Die Storm-Shadow-Raketen werden ‌von einem französisch-britischen Konsortium ⁠hergestellt. In Frankreich heißen sie ⁠Scalp. Russland, das die Krim 2014 annektiert hatte, hatte wegen eines früheren Einsatzes dieser Waffen durch die Ukraine bereits die Botschafter Großbritanniens und Frankreichs einbestellt. Die Berichte über die militärischen Aktivitäten konnten von der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüft werden.

(Bericht von: Jekaterina Golubkova; bearbeitet von Sabine Ehrhardt, redigiert von Christian ⁠Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)