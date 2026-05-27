Brüssel, ⁠27. Mai (Reuters) - Die Staaten der Europäischen Union haben Insidern zufolge der Abschaffung von Importzöllen auf zahlreiche US-Waren zugestimmt. ‌Dies erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von mit dem Vorgang vertrauten ⁠Personen ⁠in Brüssel. Mit dem Schritt soll eine Drohung von US-Präsident Donald Trump abgewendet werden, höhere Zölle auf Autos und andere Produkte ‌aus der EU zu verhängen.

Die ‌Einigung geht auf ein Abkommen zurück, das im vergangenen Juli in ⁠Trumps schottischem Golf-Resort Turnberry geschlossen wurde. Darin ‌hatte sich die ⁠EU bereit erklärt, Zölle auf US-Industriegüter abzuschaffen und US-Agrar- und Fischereierzeugnissen einen bevorzugten Zugang einzuräumen. Da ‌die EU ⁠ihren Teil der Abmachung ⁠auch zehn Monate später noch nicht umgesetzt hatte, drohte Trump mit "deutlich höheren" Zöllen, sollte Brüssel die Verpflichtungen nicht bis zum 4. Juli erfüllen.

(Bericht von Philip Blenkinsop, geschrieben von Rene Wagner, redigiert von ⁠Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)