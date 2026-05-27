IAB: Job-Verluste in Industrie belasten Arbeitsmarkt-Aussichten

Berlin, ⁠27. Mai (Reuters) - Der Arbeitsplatzabbau in der Industrie belastet die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungsausblick sei daher so schwach ‌wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr, obwohl die Beschäftigung insgesamt noch stabil sei, teilte ⁠das ⁠Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage bei den Arbeitsagenturen mit. Zwar sei die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit ‌im IAB-Arbeitsmarktbarometer im Mai ‌um 0,1 auf 99,0 Punkte gestiegen. Der Wert liege damit aber weiter im pessimistischen ⁠Bereich. "Einen Einbruch gibt es am Arbeitsmarkt nicht, ‌einen Durchbruch aber auch ⁠nicht", erklärte IAB-Forscher Enzo Weber. "Dafür bräuchten wir mehr Bewegung und neue Jobs."

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) legt am Freitag ‌die Arbeitsmarktbilanz ⁠für Mai vor. Für ⁠die Jahreszeit typisch ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl. Nach rund 3,008 Millionen Arbeitslosen im April könnte die Zahl erstmals seit Dezember wieder die Drei-Millionen-Marke unterschreiten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)