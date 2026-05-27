Ifo: Stellenabbau verlangsamt sich im Mai

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Die deutschen Unternehmen wollen weniger Stellen abbauen. Das entsprechende Beschäftigungsbarometer stieg im Mai auf 93,9 Punkte, von 91,4 Zählern im April, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Manager-Umfrage mitteilte. "Insgesamt wollen aber ‌immer noch mehr Unternehmen Stellen abbauen als aufbauen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. "Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung bleiben die Unternehmen bei den ⁠Personalplanungen zurückhaltend."

Die ⁠Arbeitsmarktsituation in der exportabhängigen und mit zunehmender Konkurrenz aus China kämpfenden Industrie bleibt den Angaben nach unverändert schwierig. Das Barometer ist zwar leicht gestiegen, dennoch werden per Saldo weiter Arbeitsplätze abgebaut. Trotz der erstmals seit rund drei Jahren gestiegenen Umsätze hielt der Stellenabbau ‌in der Industrie auch einer anderen Studie ‌zufolge an: Ende des ersten Quartals 2026 habe die Zahl der Beschäftigten bei Industrieunternehmen um 127.300 oder 2,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, ⁠wie aus der Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht.

Auch im ‌Groß- und Einzelhandel werden dem Ifo-Institut ⁠zufolge Stellen gestrichen. Bei den Dienstleistern erholte sich das Barometer nach dem Einbruch im Vormonat wieder. Schwierig bleibt die Lage in der Logistik und im Tourismus. In der Bauwirtschaft ‌ist die Situation seit Monaten nahezu ⁠unverändert: Hier planen die Unternehmen ⁠mit einem konstanten Personalbestand.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich zuletzt gefangen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg im Mai überraschend - und zwar auf 84,9 Punkte nach revidierten 84,5 Zählern im April. Der am 28. Februar begonnene Iran-Krieg dürfte allerdings dafür sorgen, dass der übliche Frühjahrsaufschwung ausfällt. Die Bundesbank rechnet für das laufende zweite Quartal mit einer Stagnation, nachdem das Bruttoinlandsprodukt im ersten ⁠Vierteljahr um 0,3 Prozent zugelegt hatte.