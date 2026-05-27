IRW-News: ACCESS Newswire: SINTEF wählt Power to Hydrogen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff im Rahmen des EU-Green-Deal-Projekts PYROCO2 in Norwegen

IRW-PRESS: ACCESS Newswire: SINTEF wählt Power to Hydrogen für die Erzeugung von grünem Wasserstoff im Rahmen des EU-Green-Deal-Projekts PYROCO2 in Norwegen

Das zweite kommerzielle Projekt von Power to Hydrogen erweitert die AEM-Elektrolyse im industriellen Maßstab auf die Chemieproduktion

COLUMBUS, OH / ACCESS Newswire / 27. Mai 2026 / Power to Hydrogen (P2H2), ein Entwickler von Elektrolysesystemen mit Anionenaustauschmembran (AEM), gab heute den Abschluss eines verbindlichen kommerziellen Auftrags von SINTEF, einem der größten Forschungsinstitute Europas, für ein AEM-Elektrolysesystem mit einer Leistung von einem halben Megawatt bekannt, dessen Lieferung für das vierte Quartal 2026 geplant ist. Das System wird in der SINTEF-Anlage in Tiller, Norwegen, eingesetzt, wo es grünen Wasserstoff für einen neuartigen Gasfermentationsprozess produzieren wird, der grünen Wasserstoff und abgeschiedenes Kohlendioxid kombiniert, um emissionsfreies Aceton herzustellen - eine Plattformchemikalie, die in Lösungsmitteln, Kunststoffen und industriellen Wertschöpfungsketten verwendet wird.

Der Auftrag ist das zweite kommerzielle Projekt von Power to Hydrogen nach dem wegweisenden Projekt des Unternehmens im Hafen von Antwerpen-Brügge - das diesen Sommer in Betrieb genommen werden soll - und markiert eine wichtige Ausweitung der AEM-Elektrolyse auf grüne Chemikalien und die industrielle Kohlenstoffverwertung. Diese neue Anlage ist Teil von PYROCO2, einem von der Europäischen Union finanzierten Vorzeigeprojekt im Rahmen des EU-Programms Horizont 2020 (Fördervereinbarung Nr. 101037009), an dem ein Konsortium beteiligt ist, das einen kommerziell tragfähigen Weg für die direkte Umwandlung von CO in Aceton aufzeigen will. PYROCO2 zielt auf eine der zentralen Herausforderungen im Management des Kohlenstoffkreislaufs ab: die direkte Nutzung von abgeschiedenem CO zur Herstellung von Industriechemikalien.

Bei diesem Projekt geht es darum, einen praktischen und skalierbaren Weg aufzuzeigen, um abgeschiedenes CO und erneuerbaren Wasserstoff in wertvolle Chemikalien umzuwandeln, sagte Alexander Wentzel, Chefwissenschaftler bei SINTEF. Um dies realisierbar zu machen, benötigen wir eine Wasserstoffproduktionstechnologie, die Effizienz, Flexibilität und einen Weg zu niedrigeren Systemkosten vereint. Wir glauben, dass die AEM-Plattform von Power to Hydrogen diesem Anspruch gerecht werden kann.

SINTEF gehört zu den anspruchsvollsten Forschungseinrichtungen in Europa und hat sich für unsere Technologie entschieden, weil sie genau das bietet, was anspruchsvolle industrielle Prozesse benötigen: Kosteneffizienz und Langlebigkeit unter realen Betriebsbedingungen, sagte Paul Matter, CEO von Power to Hydrogen. Dies zeigt auch die wachsende kommerzielle Nachfrage nach AEM-Elektrolyse im industriellen Maßstab, da die Industrie nach Wegen zur Dekarbonisierung sucht. Wir glauben, dass solche Anwendungen entscheidend sein werden, um die nächste Nachfragewelle nach kostengünstigem grünem Wasserstoff zu erschließen.

Das System von Power to Hydrogen wird grünen Wasserstoff für einen Umwandlungsprozess erzeugen, bei dem Wasserstoff mit abgeschiedenem Kohlendioxid kombiniert wird, um Aceton herzustellen. Der Prozess ist so konzipiert, dass er vollständig mit erneuerbarem Strom betrieben wird, wodurch das Endprodukt praktisch emissionsfrei ist. Die AEM-Architektur von Power to Hydrogen ist auf eine schnelle Lastanpassung bei intermittierender erneuerbarer Energie und geringe Degradation unter kontinuierlichen industriellen Zyklen ausgelegt, wodurch sie optimal zu dem Betriebsprofil passt, das Projekte wie PYROCO2 erfordern.

Um mehr über SINTEF zu erfahren, besuchen Sie bitte SINTEF.

Über Power to Hydrogen

Power to Hydrogen (P2H2) stellt Elektrolysesysteme im industriellen Maßstab her, die aus erneuerbarem Strom grünen Wasserstoff produzieren. Die Anionenaustauschmembran-Plattform (AEM) des Unternehmens ist auf dynamische Leistung ausgelegt - einschließlich einer Lastreaktionszeit von unter 50 Millisekunden und einer Hochdruck-Wasserstoffproduktion - und nutzt dabei kostengünstigere, iridiumfreie Materialien, wodurch die knappen Rohstoffe vermieden werden, die den großtechnischen Einsatz von Elektrolyseuren bisher eingeschränkt haben. Die Systeme von P2H2 sind für die direkte Integration mit variabler erneuerbarer Energie ausgelegt und so konzipiert, dass sie auf wiederholbare Einsätze im Multi-Megawatt-Bereich skaliert werden können; weltweit laufen derzeit mehrere kommerzielle Projekte. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie power-h2.com, folgen Sie uns auf LinkedIn oder kontaktieren Sie info@power-h2.com.

Über SINTEF

SINTEF ist eines der größten Forschungsinstitute Europas und verfügt über multidisziplinäres Fachwissen in den Bereichen Technologie, Naturwissenschaften und Sozialwissenschaften. SINTEF ist eine unabhängige Stiftung, die seit 1950 Lösungen und Innovationen für die Gesellschaft und für Kunden auf der ganzen Welt entwickelt und weltweit führendes Fachwissen sowie Labor- und Testeinrichtungen in einer Vielzahl von Technologiebereichen anbietet. Seit Jahrzehnten arbeitet SINTEF eng mit der Industrie zusammen, um Lösungen für die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (CCUS) zu entwickeln, einschließlich umfangreicher Erfahrung und Infrastruktur für die Demonstration von Technologien, die zur Realisierung der CCUS-Wertschöpfungskette erforderlich sind.

KONTAKT:

Aaron Endré für Power to Hydrogen

p2h2@endrecommunications.com

Silje Grytli Tveten für SINTEF

silje.grytli.tveten@sintef.no

QUELLE: Power To Hydrogen

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