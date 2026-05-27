IRW-News: Armory Mining Corp.: Armory Mining führt im Gold-Antimon-Projekt Ammo in der kanadischen Provinz Nova Scotia zwei geophysikalische Messungen durch

IRW-PRESS: Armory Mining Corp.: Armory Mining führt im Gold-Antimon-Projekt Ammo in der kanadischen Provinz Nova Scotia zwei geophysikalische Messungen durch

Vancouver, B.C. - 27. Mai 2026 / IRW-Press / Armory Mining Corp. (CSE: ARMY) (OTC: RMRYF) (FWB: 2JS) (das Unternehmen oder Armory) - ein Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Erschließung von Mineralien konzentriert, die für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor von entscheidender Bedeutung sind, freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Terraquest Airborne Geophysics (Terraquest) mit der Durchführung einer helikoptergestützten hochauflösenden Magnetfeldmessung (Mag) und spektrometrischen (Spec) Messung beauftragt wurde. Die Messungen werden über dem Gold-Antimon-Projekt Ammo absolviert, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und im Zentrum der kanadischen Provinz Nova Scotia liegt. Diese Messungen sollen planmäßig im Juli abgeschlossen werden.

Das Projekt Ammo umfasst eine besonders vielversprechende Explorationsfläche von rund 3.020 Hektar, die unmittelbar rund um die historische Antimon-Gold-Mine West Gore anschließt - ein erstklassiger Brownfield-Standort mit früherer Produktion von 3.000 Tonnen metallischem Antimon und 6.995 Feinunzen Gold. Die historischen Explorationsaufzeichnungen weisen eine beachtliche Mineralisierung in Bohrkernproben mit Erzgehalten von bis zu 10,25 % Sb und 6,5 g/t Au aus. Eine Stichprobe lieferte bis zu 24,4 % Sb, 53,4 g/t Au und 13 g/t Ag*.

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Abbildung 1 - Lage des Konzessionsgebiets Ammo im westlichen Zentrum der Provinz Nova Scotia

Das bevorstehende luftgestützte Messprogramm wird im Rahmen der ersten Phase als Basiskomponente in Armorys Explorationsstrategie dienen, wo es darum geht, dichte, hochauflösende Untergrund- und Oberflächendaten von allen drei zusammenhängenden Mineralclaims zu sammeln.

Überblick über die Messung und technische Wertschöpfung

Die Entscheidung für die Durchführung einer spezialisierten helikoptergestützten Magnetfeldmessung/spektrometrischen Messung wurde angesichts der spezifischen strukturellen und mineralogischen Merkmale, die für hochgradige Antimon-Gold-Systeme typisch sind, gefällt. Die geplante Messung bereichert das Projekt mit einer gezielten technischen Wertschöpfung:

· Kartierung verborgener Ausgangsstrukturen (Magnetfeldmessung): Die hochgradige Gold-Antimon-Mineralisierung im Gebiet rund um die Mine West Gore unterliegt traditionell strukturellen Einflüssen und steht im Zusammenhang mit regionalen Faltenachsen sowie den damit verbundenen Biegungs-/Verschiebungsmechanismen sowie Verriegelungs- und Entlastungsstrukturen, die in mineralisierten Erzgangnetzen in der Nähe von antiklinalen Faltenscharnieren auftreten. Der hochauflösende Magnetsensor von Terraquest wird verborgene Verwerfungszonen im Grundgebirge, Lineamente und Intrusionsgrenzen unterhalb der Gletscherdecke kartieren. Diese Daten sind entscheidend für die Lokalisierung der genauen Fluidleitsysteme, in denen die Mineralisierung vorkommt.

· Lithologische Besonderheiten und Alterationen (spektrometrische Messung): Die radiometrische (spektrometrische) Komponente misst Schwankungen der natürlichen Kalium-, Uran- und Thoriumsignaturen an der Oberfläche. Hydrothermale Alterationshalos, die mit Gold und kritischen Metallen assoziiert sind, weisen häufig eine deutliche Kaliumanreicherung bzw. anomale Elementverhältnisse auf. Zusätzlich kann diese Messung genutzt werden, um die mögliche Korrelation zwischen Urananomalien und der Stibnitmineralisierung zu untersuchen. Anhand der Kartierung dieser subtilen geochemischen Schwankungen ist Armory in der Lage, Alterationszonen zu lokalisieren, die in direktem Zusammenhang mit der Zielmineralisierung stehen.

· Rasche, umweltschonende Zielgenerierung: Durch den Einsatz eines Hubschraubers, der in engen Abständen fliegt, kann das Unternehmen topografisch abwechslungsreiches oder dicht bewachsenes Gelände effizient und ohne Bodenbeeinträchtigungen untersuchen. Der daraus resultierende Datenpool dient unmittelbar als Grundlage für nachfolgende bodengestützte geochemische und geophysikalische Messungen, Prospektionen sowie die Auswahl vorrangiger Bohrziele.

Es freut uns sehr, dass wir beim Ausbau unseres Vorzeigeprojekts Ammo mit Terraquest als Partner einen Branchenführer auf dem Gebiet der luftgestützten hochauflösenden geophysikalischen Messungen an der Seite haben, so Alex Klenman, CEO von Armory. Antimon steht aufgrund enormer struktureller Engpässe auf globaler Ebene sowie strenger Exportbeschränkungen weiterhin ganz oben auf der Agenda der westlichen Länder, wenn es um kritische Mineralien für die Verteidigung geht. Durch den Einsatz moderner geophysikalischer Messungen mittels Helikopter in engen Abständen in diesem historischen Gebiet können wir unter die Deckschicht blicken und das System mit einer Genauigkeit kartieren, die von früheren Betreibern nie erreicht wurde. Dieses Datenmaterial wird das Risiko unserer bevorstehenden Explorationsphasen deutlich reduzieren und uns auf dem Weg zu einer gezielten Bohrkampagne rasch voranbringen.

* Website von Military Metals und Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die Geologie in benachbarten Konzessionsgebieten nicht zwingend Rückschlüsse auf die Geologie des Konzessionsgebiets zulässt.

Über Armory Mining Corp

Armory Mining Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf Mineralien konzentriert, die kritisch für den Energie-, Sicherheits- und Verteidigungssektor sind. Das Unternehmen kontrolliert eine 80%ige Beteiligung am Lithium-Sole-Projekt Candela II im Salar Incahuasi in der Provinz Salta, Argentinien. Es kontrolliert darüber hinaus 100 % der Anteile am Antimon-Gold-Projekt Ammo in Nova Scotia sowie am Antimon-Gold-Projekt Riley Creek in British Columbia.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Herrn Babak V. Azar, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die vom Optionsgeber vorgelegten historischen Berichte wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch behandelt.

Kontaktinformationen

Alex Klenman

CEO & Direktor

alex@armorymining.com

604-970-4330

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