IRW-News: Cosmos Exploration: Abschluss der Fusion mit EAU Lithium

IRW-PRESS: Cosmos Exploration: Abschluss der Fusion mit EAU Lithium

27. Mai 2026 / IRW-Press / Cosmos Exploration Limited (ASX: C1X) (Cosmos oder C1X) freut sich bekannt zu geben, dass die Fusion durch den Erwerb von 100 % des ausgegebenen Stammkapitals der EAU Lithium Pty Ltd (EAU Lithium) abgeschlossen wurde. Zuvor hatten die Aktionäre auf der Hauptversammlung des Unternehmens am 11. Mai 2026 ihre Zustimmung erteilt.

EAU Lithium wird weiterhin als kontrollierende Einheit seiner bolivianischen Geschäftsaktivitäten agieren und dabei das bestehende Managementteam, strategische Partnerschaften und kommerzielle Vereinbarungen beibehalten, einschließlich der strategischen Partnerschaft mit Vulcan Energy Resources (ASX:VUL, FRA:VUL) (Vulcan Energy). Die Fusion folgt auf die Mitteilung des Unternehmens vom 4. März 2026, in der Cosmos seine Absicht bekannt gab, die Option zum Erwerb der Anteile an EAU Lithium auszuüben und eine Kapitalerhöhung zur Unterstützung der Transaktion und der laufenden Aktivitäten durchzuführen.

Nach Abschluss der Fusion halten die ursprünglichen Aktionäre von EAU Lithium zusammen etwa 108 Millionen Aktien an Cosmos.

EAU Lithium verfügt über strategische Beziehungen und Technologiepartnerschaften mit Fokus auf den Einsatz von Direct Lithium Extraction (DLE)-Technologie in Bolivien und schloss im Februar 2026 eine Verhandlungsvereinbarung mit Yacimientos de Litio Bolivianos, der staatlichen Lithiumbehörde Boliviens (YLB), ab.

Der Abschluss der Fusion stellt einen strategischen Meilenstein für EAU Lithium und Cosmos dar. Die Aktie von Cosmos wird an der Frankfurter Börse gehandelt und verschafft EAU Lithium damit Zugang zu deutschen Investoren, die mit der Technologie von Vulcan Energy und dessen Entwicklung im Lithiumbereich vertraut sind.

Cosmos freut sich zudem, die Ernennung der EAU-Lithium-Direktoren James Durrant und Todd Romaine in den Vorstand von Cosmos Exploration mit Wirkung zum Abschluss der Fusion zu bestätigen. James Durrant übernimmt dabei den Vorsitz als Chairman. Die Ernennungen wurden von den Aktionären auf der Hauptversammlung am 11. Mai 2026 genehmigt und sollen die technischen, kommerziellen und strategischen Fähigkeiten des Unternehmens stärken, während es seine wachstumsorientierte Lithiumstrategie vorantreibt.

James Durrant erklärte als neuer Chairman von Cosmos: Der Abschluss der Fusion mit EAU Lithium stellt einen strategischen Schritt für beide Unternehmen dar und hilft dabei, EAU Lithium mit der Vulsorb-Technologie langfristig in Bolivien zu positionieren. Das Cosmos-Team bringt bedeutende Lithium-Erfahrung aus Vorstand, Management und Investorenbasis ein und stärkt damit die Expertise und Fähigkeiten des erweiterten Teams. Wir freuen uns, dem Cosmos-Vorstand beizutreten, und darauf, die umfangreiche Lithium-Erfahrung und die Beziehungen von Cosmos zu nutzen, während wir die nächste Wachstumsphase des Unternehmens vorantreiben.

Das Unternehmen teilt außerdem mit, dass James Bahen mit Wirkung zum Abschluss der Übernahme von EAU Lithium als Non-Executive Director von Cosmos Exploration zurückgetreten ist. Der Vorstand dankt Herrn Bahen für seinen bedeutenden Beitrag seit dem Börsengang des Unternehmens, einschließlich seiner maßgeblichen Rolle bei der Umsetzung und dem Abschluss der Transaktion mit EAU Lithium. Der Vorstand würdigt sein Engagement während dieser transformativen Phase des Unternehmens und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

Die Joint Company Secretaries Robbie Featherby und James Bahen werden ebenfalls mit Wirkung zum 31. Mai 2026 ausscheiden.

Lewis Flynn und Tom ORourke, die Teil des Finanz- und Company-Secretary-Teams von EAU Lithium sind, wurden zu Joint Company Secretaries ernannt und werden gemäß Listing Rule 12.6 für die Kommunikation mit der ASX in Bezug auf Fragen der Börsenregularien verantwortlich sein.

Die Telefonnummer des Unternehmens hat sich geändert auf: (08) 9388 3742.

Das Unternehmen wird die Aktionäre weiterhin zu gegebener Zeit über operative Entwicklungen, strategische Initiativen und Fortschritte bei den Projekten informieren.

Informationen zu EAU Lithium

EAU Lithium verfügt über eine VULSORB®A-DLE-Technologielizenzvereinbarung mit Vulcan Energie Ressourcen GmbH, einer deutschen Tochtergesellschaft von Vulcan Energy Resources (ASX:VUL, FRA:VUL) (Vulcan Energy).

Vulcan Energy Resources ist strategischer Technologiepartner von EAU Lithium und hält zudem eine strategische Beteiligung an dem Unternehmen. EAU Lithium verfügt derzeit über einen deutschen Investorenanteil von etwa 25 %.

EAU bestätigte kürzlich die Unterzeichnung einer Verhandlungsvereinbarung mit Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), der staatlichen Lithiumgesellschaft Boliviens, nachdem erfolgreiche Technologiedemonstrationstests durchgeführt wurden.

Abschluss der Übernahme

Der Abschluss der Übernahme von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von EAU Lithium (Acquisition) umfasste:

- die Ausgabe von 108.466.586 Gegenleistungsaktien (Consideration Shares) an die Aktionäre von EAU Lithium entsprechend ihrer jeweiligen Beteiligungsquoten (50 % davon für zwölf Monate gesperrt); und

- die Zahlung der Barkomponente der Gegenleistung in Höhe von 525.000 $.

Diese Transaktion wurde im Dezember 2024 im Rahmen der Unternehmensstrategie von EAU Lithium vorgeschlagen, um das Unternehmen optimal für die Umsetzung seiner Entwicklungsinitiativen in Bolivien aufzustellen.

Diese Mitteilung wurde vom Vorstand der Cosmos Exploration Limited zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Australien und Bolivien

James Durrant

Chairman

Cosmos Exploration Limited

jdurrant@eaumining.com

Deutschland und Europa

Matthew Reynolds

Head of Global Markets

Dr. Reuter Investor Relations GmbH

m.reynolds@dr-reuter.eu

Disclaimer: Cosmos übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Garantie dafür, dass die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen erreicht werden oder sich als korrekt erweisen. Soweit gesetzliche Haftung nicht ausgeschlossen werden kann, lehnen Cosmos sowie dessen Direktoren, Führungskräfte, Mitarbeitende, Berater und Vertreter ausdrücklich jede Verantwortung für die Genauigkeit, Fairness, Angemessenheit oder Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen ab und schließen jegliche Haftung aus (einschließlich Fahrlässigkeit) für Verluste oder Schäden, die einer Person infolge von Informationen in dieser Mitteilung oder aufgrund von Handlungen oder Unterlassungen daraus entstehen könnten. Cosmos übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen zu aktualisieren oder aktuell zu halten oder etwaige Ungenauigkeiten oder Auslassungen zu korrigieren, die bekannt werden könnten, oder weitere Informationen bereitzustellen. In dieser Mitteilung geäußerte Meinungen können sich ohne Vorankündigung ändern.

Für diese Übersetzung und die aufgeführten Links wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03094214-6A1327137&v=undefined

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=AU0000178113

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.