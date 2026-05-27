IRW-News: Empress Royalty Corp. : Empress meldet Geschäftsergebnis für das erste Quartal 2026

IRW-PRESS: Empress Royalty Corp. : Empress meldet Geschäftsergebnis für das erste Quartal 2026

VANCOUVER, B.C. - 27. Mai 2026 / IRW-Press / Empress Royalty Corp. (TSXV: EMPR | OTCQX: EMPYF) (Empress oder das Unternehmen) freut sich, seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die am 31. März 2026 endenden drei Monate bekannt zu geben, die dem Unternehmen eine anhaltend positive Portfolio-Performance, eine disziplinierte Umsetzung und ein starkes Wachstum im Jahresvergleich bescheinigen.

Unsere hervorragenden Ergebnisse im ersten Quartal spiegeln die anhaltende Stärke und Skalierbarkeit des Empress-Geschäftsmodells wider und bauen auf der Dynamik auf, die wir durch unsere beachtlichen Fortschritte im Jahr 2025 geschaffen haben, so Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President von Empress Royalty Corp. Gestärkt durch die hohen Gold- und Silberpreise sowie die beständigen Beiträge aus unserem gesamten Portfolio konnten wir einen Quartalsumsatz und Bruttogewinn in Rekordhöhe erzielen, sodass sich der Umsatz im Vergleich zum ersten Quartal 2025 mehr als verdreifachte und der Bruttogewinn fast vervierfachte. Zusätzlich konnten wir unsere Bilanz stärken, indem wir unsere Bar-, Gold- und Silberbestände im Laufe des Quartals um 11 Millionen US$ aufstockten, sodass sich die entsprechenden Bestände aktuell auf insgesamt 19,4 Millionen US$ belaufen. In Verbindung mit dem Anstieg des Cashflows ist Empress damit in der Lage, auch in nächster Zeit wertsteigernde Wachstumschancen diszipliniert zu nutzen und gleichzeitig den Unternehmenswert langfristig zu steigern.

Wichtige Geschäfts- und Betriebshighlights für die drei Monate zum 31. März 2026

(Alle Beträge sind, wenn nicht anders angegeben, in US-Dollar ausgewiesen)

- Starke Quartalsergebnisse: Empress erzielte im Quartal einen Umsatz von 9,06 Mio. US$ und einen Bruttogewinn von 6,75 Mio. US$, verglichen mit einem Umsatz von 2,70 Mio. US$ und einem Bruttogewinn von 1,80 Mio. US$ im ersten Quartal 2025, was ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahreszeitraum widerspiegelt.

- Erhöhte Bar- und Metallbestände: Das Unternehmen stockte seine liquiden Metallbestände im Laufe des Quartals um 11,09 Mio. US$ auf, wodurch sich der Gesamtwert der aktuellen Metallbestände auf 19,40 Mio. US$ erhöhte.

- Deutliches Gewinnwachstum: Der Nettogewinn für das Quartal belief sich auf insgesamt 3,30 Mio. US$, verglichen mit 2,80 Mio. US$ im ersten Quartal 2025.

- Operative Effizienz mit hohen Margen: Das bereinigte EBITDA für das Quartal betrug 5,79 Mio. US$, was die Kapitaleffizienz des Royalty- und Streaming-Modells des Unternehmens unter Beweis stellt.

Diese soliden Ergebnisse zeugen vom anhaltenden Wachstum des produktiven Royalty- und Streaming-Portfolios des Unternehmens. Durch Beteiligungen an hochwertigen Assets und eine disziplinierte Kapitalallokation stärkt Empress auch weiterhin seine Grundlage für eine nachhaltige, langfristige Wertschöpfung.

Das Geschäftsergebnis und der dazugehörige Lagebericht (MD&A) wurden auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) eingereicht und sind ebenfalls auf der Website des Unternehmens auf www.empressroyalty.com nachzulesen.

Bekräftigung der Ganzjahresprognose 2026

Nach der starken Performance im ersten Quartal bekräftigt Empress seine Finanz- und Betriebsprognose für das Geschäftsjahr 2026, die ursprünglich im Rahmen der Veröffentlichung des Jahresabschlusses bekannt gegeben wurde. Die Erwartungen des Managements bleiben unverändert und stützen sich auf die stabile Entwicklung des bestehenden Royalty- und Streaming-Portfolios, auf die aktualisierten Angaben der Betreiber und auf die vorherrschenden Marktbedingungen.

Wichtige Leitzahlen für das Geschäftsjahr 2026

Empress erwartet sich auch in Zukunft ein beachtliches Wachstum bei der auf das Unternehmen entfallenden Produktion im Jahr 2026, gestützt durch eine solide Entwicklung der Portfoliobestände sowie potenzielle Optimierungsmaßnahmen bei wichtigen Vermögenswerten. Die Prognose basiert auf der Annahme einer stabilen oder sich verbessernden Geschäftsentwicklung sowie des Ausbleibens größerer Störfaktoren und steht im Einklang mit den Offenlegungsstandards gemäß der Vorschrift NI 51-102 und gegebenenfalls der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) in Bezug auf technische Informationen.

Zurechenbare Goldäquivalent-Unzen (GEOs)

Nachdem der Geschäftsschwerpunkt des Unternehmens auf Royalty- und Streaming-Beteiligungen an Edelmetallen liegt, ist die Geschäftsentwicklung des Unternehmens naturgemäß an Produktionsmengen und Metallpreise gebunden, die Schwankungen unterliegen; dementsprechend wird der Schwerpunkt auf den Absatz an zurechenbaren Goldäquivalent-Unzen (GEOs) als primäre Kennzahl gelegt, um dem Produktionsengagement Rechnung zu tragen.

Bei den Streams spiegelt die Prognose die GEOs wider, die von den Betreibern unserer Assets geliefert wurden. Unsere GEO-Lieferungen könnten aufgrund des Zeitpunkts der Lieferungen sowie aufgrund von Faktoren wie Ausbeute und Zahlungsfähigkeit von der Produktion der Betreiber abweichen. Die GEO-Verkäufe können aufgrund des Zeitpunkts der Verkäufe von den GEO-Lieferungen abweichen. Bei den Royalties spiegelt die GEO-Prognose den Zeitpunkt der Royalty-Zahlungen oder aufgelaufenen Royalties wider.

- Neuerliche Bestätigung des GEO-Ausblicks für 2026: Empress behält seine bereits im Vorfeld verlautbarte Erwartung von zurechenbaren GEOs in einer Bandbreite zwischen 7.045 und 7.430 Unzen für das Geschäftsjahr 2026 bei. Wie bereits erwähnt, spiegelt diese Bandbreite die diversifizierte Positionierung des Unternehmens in Gold und Silber wider, wobei die Berechnung anhand konservativer Umrechnungskurse auf Grundlage angenommener Rohstoffpreise von 4.000 US$ pro Unze Gold und 70 US$ pro Unze Silber erfolgt. Die GEOs stehen weiterhin im Mittelpunkt als zentrale Kennzahl, da sie die zugrundeliegende Produktion der Betreiber direkt widerspiegeln und die Abhängigkeit von volatilen Spotpreisen bei der Leistungsbewertung verringern.

Annahmen und Grundlage für Zielvorgaben

Die bekräftigten Zielvorgaben für 2026 stützen sich auf öffentliche und nicht öffentliche Prognosen, sonstige Angaben der Eigentümer und Betreiber unserer Assets, interne Analysen der historischen Wertentwicklung sowie die Einschätzung des Managements hinsichtlich der zugrundeliegenden produzierenden Assets. Darüber hinaus ist es möglich, dass das Unternehmen Informationen von den Eigentümern und Betreibern der Konzessionsgebiete erhält, die es gemäß den zugrundeliegenden Vertraulichkeitsvereinbarungen nicht an die Öffentlichkeit weitergeben darf.

Hier die wesentlichen Annahmen:

- Jährliche Umsatzsteigerungen, sofern sich die Metallpreise weiterhin auf einem Niveau von 4.000 US$ pro Unze Gold und 70 US$ pro Unze Silber bewegen und/oder betriebliche Verbesserungen an den zugrundeliegenden Vermögenswerten vorgenommen werden und/oder das Stream- und Royalty-Portfolio um zusätzliche Assets erweitert wird;

- Produktionsschätzungen, die auf den Prognosen der Betreiber in NI 43-101-konformen Berichten und anderen nicht öffentlichen technischen Informationen basieren, unter der Annahme, dass es zu keinen wesentlichen Produktionsunterbrechungen kommt;

- keine größeren Neuübernahmen oder Veräußerungen über die bereits angekündigten hinaus, obgleich das Unternehmen nach wie vor aktiv zukünftige Möglichkeiten evaluiert; und

- das Verbleiben der Wechselkurse und steuerlichen Rahmenbedingungen auf aktuellem Niveau.

Sensitivität

Der Erfolg des Unternehmens im ersten Quartal 2026 beruhte auf einer konzentrierten Anzahl von Beteiligungen und einem deutlichen Aufwärtstrend bei den Gold- und Silberpreisen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich dieser Trend im weiteren Verlauf des Jahres 2026 fortsetzen wird. Angesichts der Volatilität der Gold- und Silbermärkte könnte ein Anstieg oder Rückgang der Gold- oder Silberpreise erhebliche Auswirkungen auf die GEO-Werte und die damit verbundenen Umsätze haben.

Risiken und Unsicherheiten

Das Erreichen der Zielvorgaben unterliegt verschiedenen Risiken, zu denen unter anderem Preisschwankungen bei den Rohstoffen (ein vorrangiges Risiko angesichts der geringen Anzahl von Beteiligungen), betreiberspezifische Herausforderungen (z. B. Produktionsverzögerungen), geopolitische Faktoren sowie Umweltaspekte zählen. Solche Risiken könnten dazu führen, dass die tatsächlichen GEOs und Umsätze (möglicherweise sogar erheblich) von den vorgelegten Prognosen abweichen. Anlegern wird empfohlen, die vorsorglichen Hinweise am Ende dieser Pressemitteilung sowie die ausführliche Beschreibung der Risiken im Jahresbericht 2025 (Annual Information Form, AIF) zu lesen, die das Unternehmen auf www.sedarplus.ca eingereicht hat.

Fazit und Updates

Empress setzt seine Strategie zum Aufbau eines diversifizierten, Cashflow-starken Portfolios erfolgreich fort, um den Aktionären eine nachhaltige Wertschöpfung zu bieten. Das Unternehmen beabsichtigt, diesen Ausblick vierteljährlich oder bei Eintreten wesentlicher Ereignisse - wie etwa Investitionen, wichtige Entwicklungen bei den Betreibern oder Veränderungen auf den Rohstoffmärkten - zu überprüfen und entsprechend anzupassen. Das Management setzt auch in Zukunft verstärkt auf diszipliniertes Wachstum, strategische Kapitalallokation und den weiteren Ausbau seines Royalty- und Streaming-Portfolios.

ÜBER EMPRESS ROYALTY CORP.

Empress ist ein globales, auf die Generierung von Royalties und Streams ausgerichtetes Unternehmen, das Investoren ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Silberbeteiligungen bietet. Empress hat ein Portfolio von Edelmetall-Investments aufgebaut und investiert aktiv in Bergbauunternehmen mit Projekten in der Entwicklungs- und Produktionsstufe, die zusätzliches, nicht-verwässerndes Kapital benötigen. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Endeavour Financial, die Empress nicht nur den Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten eröffnet, sondern auch einzigartiges Know-how zur Bergbaufinanzierung und Deal-Strukturierung verschafft. Empress freut sich darauf, seinen Aktionären durch die bewährten Royalty- und Streaming-Modelle eine kontinuierliche Wertschöpfung zu ermöglichen.

IM NAMEN VON EMPRESS ROYALTY CORP.

Per: Alexandra Woodyer Sherron, CEO und President

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website unter www.empressroyalty.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail unter info@empressroyalty.com oder telefonisch unter +1.604.331.2080.

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