IRW-News: Frequentis AG: Partnerschaft zwischen International Centre for Aviation Innovation und FREQUENTIS

IRW-PRESS: Frequentis AG: Partnerschaft zwischen International Centre for Aviation Innovation und FREQUENTIS

Wien (IRW-Press/27.05.2026) -

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Das Partnerschaftsabkommen beinhaltet die Erforschung und Entwicklung von KI-Funktionalitäten und Konzepten für die Flugsicherung

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Die Zusammenarbeit umfasst die Bereiche KI-basierte Spracherkennung und digitale Flugsicherungsassistenten zur Optimierung der Bodenbewegungen und Abläufe am Flughafen

Auf der Airspace World in Lissabon, Portugal, haben das International Centre for Aviation Innovation (ICAI) und Frequentis eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet, die den Start einer Zusammenarbeit markiert, die die Kapazität und Effizienz des Luftraums im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) verbessern und gleichzeitig die Entwicklung und Einführung von ATM-Technologien der nächsten Generation beschleunigen soll.

Diese Vereinbarung etabliert einen Rahmen für gemeinsame Forschung und Entwicklung (F&E) und kombiniert ICAIs Expertise bei der Konzeptionierung, Planung und Koordinierung von Projekten mit Frequentis' technischem Know-how in der Konzeption und Entwicklung von Technologien für Flugsicherung und Kommunikation.

Singapurs Luftraum ist kompakt, verkehrsreich und wird eng mit den benachbarten Fluginformationsregionen (FIRs) koordiniert. Die Bereiche der Zusammenarbeit beinhalten KI-Spracherkennung, die die Lots:innenkommunikation verbessern kann, sowie fortgeschrittene Bodenverkehrssteuerung und digitalen Flughafenbetrieb, die dazu beitragen können, die Rollwege zu optimieren, Verspätungen zu reduzieren und das Lagebild zu verbessern. All dies ist besonders wertvoll für einen stark frequentierten Drehkreuzflughafen wie Changi in Singapur.

"Die Zusammenarbeit mit einer innovativen Organisation wie ICAI ermöglicht es uns, mit unserer KI- und digitalen Expertise zu den Modernisierungszielen des Luftraums in APAC beizutragen und den Einsatz neuer Flugverkehrslösungen in der Region zu beschleunigen", sagt Reinhard Grimm, Frequentis Executive Vice President ATM Civil. "KI und Digitalisierung transformieren den Betrieb und wir freuen uns, weitere Schritte zu unternehmen, um dies gemeinsam mit ICAI voranzutreiben."

Frequentis verfügt über langjährige F&E-Erfahrung im Bereich KI und digitale Luftfahrt, die sich unter anderem in der Weiterentwicklung automatisierter Spracherkennungsfunktionen für seine Sprachkommunikations- und Advanced-Digital-Tower-Lösungen sowie in der Umsetzung von Innovationsprojekten zeigt, bei denen KI zur Steigerung von Sicherheit und Effizienz eingesetzt wird.

"Die Zusammenarbeit mit Frequentis ist eine spannende Gelegenheit für ICAI, Forschung und Entwicklung voranzutreiben, die die Flugverkehrsfähigkeiten in der APAC-Region stärken", sagt Patrick Ky, Chief Executive Officer von ICAI. "Wir untersuchen auch die mögliche Errichtung eines gemeinsamen Aviation R&D Centre in Singapur, was ein bedeutender Schritt beim Aufbau eines starken Innovations-Ökosystems wäre und die Entwicklung und Umsetzung von fortschrittlichen Human-Machine-Interfaces, KI-getriebenen Flugverkehrslösungen und resilienten Kommunikationsarchitekturen ermöglichen würde."

Über International Centre for Aviation Innovation

Das International Centre for Aviation Innovation (ICAI), 2023 gegründet, ist ein globaler Flugverkehrs-Innovationshub, der darauf spezialisiert ist, die Entwicklung und Anwendung fortschrittlicher Technologien im gesamten Flugverkehrs-Ökosystem zu beschleunigen. ICAI fördert internationale Partnerschaften durch das Zusammenbringen von Regierungen, Branchenführern und Forschungsinstitutionen weltweit, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln, die kritische Branchenherausforderungen adressieren, einschließlich Kapazitäts- und Personalknappheiten und die Notwendigkeit der Dekarbonisierung. Seine Mission ist es, Wissenschaft in reale operative Fähigkeiten umzusetzen und ein dynamisches Innovationsökosystem aufzubauen, das eine sichere, effiziente und nachhaltige Zukunft für den Flugverkehr in der Asien-Pazifik-Region und darüber hinaus sicherstellt.

Für weitere Informationen über ICAI, besuchen Sie bitte

https://icai-aviation.org

Nicole Chan, Corporate Communications Manager

Nicole.Chan@icai-aviation.org

Über FREQUENTIS

Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

Das maritime Lösungsportfolio von Frequentis reicht von maritimen Kommunikationssystemen über GMDSS/SAR- und Incident-Management-Systeme bis hin zu Schiffverkehrsdiensten und Küstenüberwachungssystemen.

Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von rund EUR 580 Mio. und ein EBIT von rund EUR 47 Mio. erwirtschaftet (vorläufige Zahlen).

Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage

http://www.frequentis.com.

Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson

barbara.fuerchtegott@frequentis.com , +43 1 81150-4631

Stefan Marin, Head of Investor Relations

stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

(Ende)

Aussender: Frequentis AG

Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien

Land: Österreich

Ansprechpartner: Stefan Marin

Tel.: +431811501074

E-Mail: stefan.marin@frequentis.com

Website: www.frequentis.com

ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)

Börsen: Amtlicher Handel in Wien

Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt

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