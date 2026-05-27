IRW-News: Pan American Energy Corp. : Pan American schließt Protokollierung und Probenahmen für das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Tharsis ab

IRW-PRESS: Pan American Energy Corp. : Pan American schließt Protokollierung und Probenahmen für das erste Bohrprogramm auf dem Projekt Tharsis ab

Das Unternehmen baut Vorzeige-Karbonatitziel mit der Einreichung der ersten Bohrkernproben zur Analyse aus

Calgary, Alberta / 27. Mai 2026 / IRW-Press / Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG | OTC: PAANF | FWB: SS6) (Pan American oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die eingehende geologische Protokollierung und Kernbeprobung für sein Diamantbohrprogramm 2026 auf dem Projekt Tharsis in den Northwest Territories nun abgeschlossen sind und die Proben bei ALS zur geochemischen Analyse eingereicht wurden. Im Rahmen der Bohrkampagne 2026 wurde der Squalus Lake Alkaline Complex (SLAC) erstmals mittels Bohrungen erprobt, wobei 5 Diamantbohrlöcher über insgesamt 464,5 Meter niedergebracht wurden, darunter TH26-001 (107 m), TH26-002 (98 m), TH26-003 (153,5 m), TH26-004 (44 m) und TH26-004A (62 m). Das Programm konzentrierte sich auf das nördliche Intrusionszentrum, ein vorrangiges Zielgebiet innerhalb des Komplexes, das durch geophysikalische Auswertungsarbeiten und geomorphologische Beobachtungen ermittelt wurde.

Das Ziel des Bohrprogramms bestand darin, das nördliche Intrusionszentrum, ein vorrangiges karbonatitbezogenes Zielgebiet im SLAC, das aus magnetischen, geochemischen und bathymetrischen Daten abgeleitet wurde, zu bewerten. Dem Zielgebiet wurde zum Teil Priorität eingeräumt, da der tiefste Bereich von Squalus Lake mit einem magnetischen Tief übereinstimmt, das mit der interpretierten nördlichen Intrusionsstruktur in Zusammenhang steht. Diese Beziehung untermauerte die geologische Begründung für die vorrangige Erprobung dieses Teils des Komplexes anhand von Bohrungen. Bohrloch TH26-001 sollte als Konzeptnachweis für die Erprobung des nördlichen Teils der Struktur dienen und die erste direkte geologische Eingrenzung des Zielermittlungsmodells liefern. TH26-002 zielte auf einen komplexeren Abschnitt entlang der Ostseite des Intrusionszentrums ab, wo mehrere geophysikalische Produkte einen ausgeprägteren magnetischen Kontrast, schärfere Gradienten und strukturelle Komplexität angezeigt haben. TH26-003 sollte der Erprobung der internen Kontinuität sowie der Überprüfung dienen, ob sich die höffigen Phasen über die primäre Grenzzone hinaus in das Innere des Zielgebiets erstrecken. TH26-004 und TH26-004A erprobten den breitesten Teil der Struktur.

Adrian Lamoureux, Chief Executive Officer von Pan American, sagt dazu: Mit dem Abschluss der Protokollierung und Beprobung sowie der Einreichung der Bohrkernproben zur geochemischen Analyse verbessert das Unternehmen sein Verständnis eines der vielversprechendsten Ziele, die auf Tharsis ermittelt wurden.

Das Unternehmen wird weitere Updates bereitstellen, sobald die Analyseergebnisse vorliegen und ausgewertet wurden.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., einem technischen Berater des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erläuterung der QA/QC- und Datenüberprüfungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im zuletzt eingereichten technischen Bericht unter dem Profil des Unternehmens auf http://www.sedarplus.ca.

Über Pan American Energy Corp.

Pan American Energy Corp. (CSE: PNRG) (OTC: PAANF) (FWB: SS6) ist ein Explorationsunternehmen, das sich in erster Linie mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten mit Batterie- und sonstigen kritischen Metallvorkommen in Nordamerika befasst.

Das Unternehmen hat in Kanada mit Magabra Resources eine Optionsvereinbarung abgeschlossen, der zufolge es eine 75%ige Beteiligung am Lithiumprojekt Big Mack, 80 km nördlich von Kenora (Ontario), erworben hat. Das Unternehmen hat das Recht, einen weiteren Anteil von 15 % zu erwerben, womit sich die Gesamtbeteiligung auf 90 % belaufen würde. Darüber hinaus ist Pan American eine Optionsvereinbarung mit Northern Critical Minerals Corp. eingegangen, um bis zu 100 % der Eigentumsanteile am Seltenerdmetallprojekt Tharsis in den Nordwest-Territorien zu erwerben. Das Projekt beherbergt den Squalus Lake Alkaline Complex, eine karbonatithaltige Intrusion aus dem Proterozoikum, die Potenzial für die Auffindung von Seltenerdmetallen und Elementen mit hoher Feldstärke bietet.

Im Namen des Board of Directors:

Adrian Lamoureux

CEO

Kontaktdaten:

Tel: (587) 885-5970

E-Mail: info@panam-energy.com

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