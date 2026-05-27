IRW-News: Trident Resources Corp.: Trident Resources durchteuft auf Contact Lake erneut eine hochgradige Goldmineralisierung mit 17,88 g/t Au auf 11,25 m, einschließlich 42,53 g/t auf 4,50 m, ab 86 m Tiefe

IRW-PRESS: Trident Resources Corp.: Trident Resources durchteuft auf Contact Lake erneut eine hochgradige Goldmineralisierung mit 17,88 g/t Au auf 11,25 m, einschließlich 42,53 g/t auf 4,50 m, ab 86 m Tiefe

Vancouver, BC, 27. Mai 2026 / IRW-Press / Trident Resources Corp. (TSXV: ROCK) (OTCQB: TRDTF) (Frankfurt: 6BP0) (Trident oder das Unternehmen) freut sich, die Analyseergebnisse für 8 (acht) Diamantbohrlöcher bekannt zu geben, die im Rahmen des Winterbohrprogramms 2026 auf dem Goldprojekt Contact Lake im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan niedergebracht wurden. Alle acht hierin gemeldeten Bohrlöcher wurden von der Eisschicht über dem Contact Lake aus niedergebracht, um die Goldmineralisierung in der Zone BK3 zu erproben, einem Gebiet, das breite mineralisierte Abschnitte mit hochgradigen Goldkernzonen, mehrere hundert Meter ost-nordöstlich der früheren Abbaustätten, beinhaltet.

Karte des Goldkonzessionsgebiets Contact Lake:

http://www.tridentresourcescorp.com/_resources/maps/contact-lake-property-map.jpg

Highlights:

- Bohrloch CL26042 durchteufte 17,88 g/t Gold (Au) auf 11,25 m ab 86,00 m

§ einschließlich 31,36 g/t Au auf 6,25 m ab 91,00 m

§ einschließlich 42,53 g/t Au auf 4,50 m ab 91,00 m

§ einschließlich eines einzelnen Analysewerts von 350,00 g/t Au auf 0,50 m ab 93,50 m

- Bohrloch CL26035 durchteufte 93,44 g/t Au auf 1,00 m ab 202,50 m

- Alle gemeldeten Bohrlöcher durchteuften eine Goldmineralisierung; die Analyseergebnisse für die letzten sieben Bohrlöcher aus dem Winterprogramm 2026 bei Contact Lake stehen noch aus

- Das Winterbohrprogramm umfasste 29 Bohrlöcher über 10.127 m bei Contact Lake und 11 Bohrlöcher über 3.142 m im Gebiet der angrenzenden Lagerstätte Preview

- Das Sommerbohrprogramm 2026 wird im Juni beginnen und bis in den Herbst anhalten, wobei erwartungsgemäß über 20.000 m an weiteren Bohrungen niedergebracht werden sollen

- Diese jüngsten Ergebnisse unterstreichen das hervorragende Potenzial für die fortgesetzte Entdeckung einer hochgradigen Goldmineralisierung im Zielgebiet Contact Lake, wo die Goldmineralisierung in seitlicher Richtung (lateral) und in die Tiefe (vertikal) weitreichend und nach wie vor für die Erweiterung in alle Richtungen offen ist

Jon Wiesblatt, CEO und Direktor, sagt dazu: Diese Ergebnisse bei Contact Lake belegen erneut die starke Kontinuität der Mineralisierung und bestätigen vor allem den rasch zunehmenden Umfang des Projekts. Das Vorkommen mehrerer paralleler mineralisierter Scherzonen bekräftigt uns zusammen mit konsequent hochgradigen Goldabschnitten in unserer Überzeugung, dass Contact Lake und das umliegende Gebiet das Potenzial haben, sich zu einem neuen Goldrevier in Kanada zu entwickeln.

Während die Bohrungen die Ausmaße der Mineralisierung kontinuierlich erweitern, steigt unser Vertrauen in die Größe, die Qualität und das umfassendere Potenzial auf Distriktebene bei Contact Lake. Das Projekt wird zunehmend mit anderen wichtigen kanadischen hochgradigen Entdeckungen verglichen, wie etwa das Projekt Dixie in Red Lake und Eskay Creek im Golden Triangle in British Columbia.

Wir möchten auch der Regierung von Saskatchewan für ihre Unterstützung durch die Rückvergütung im Rahmen des TMEI-Programms danken, die in unsere Projekte in der Provinz investiert werden wird. Mit einem Kassenbestand von mehr als 28 Millionen $ verfügt Trident über die erforderlichen Mittel für 2026 und darüber hinaus, wodurch wir in der Lage sind, unsere Bohrungen offensiv voranzutreiben und unsere Goldressourcen zeitnah zu erweitern. Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden Wochen gleichzeitig mit der Aufnahme des noch größer angelegten Sommerbohrprogramms mit mehr als 20.000 m an geplanten Bohrungen weitere Analyseergebnisse bekannt geben können.

Zusammenfassung der Bohrungen:

Die Ergebnisse in dieser Pressemitteilung stammen aus den Bohrlöchern CL26030, CL26035, CL26037, CL26038, CL26039, CL26040, CL26041 und CL26042. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlöcher zielten auf die Mineralisierung in der Zone BK3 ab, wo verschiedene Ausläufer der Scherzone Bakos eine unterschiedlich stark ausgeprägte Scherung und Alteration aufweisen. Eine Goldmineralisierung tritt innerhalb der Scherzone unmittelbar oberhalb im Hangenden sowie in der Tiefe unterhalb im Liegenden der Struktur auf. Die Zone BK3 hat bedeutende goldhaltige Abschnitte in einem Tiefenbereich geliefert, der von Oberflächennähe bis zu mehr als 350 m reicht. Die Analyseergebnisse für die letzten sieben (7) Bohrlöcher aus dem Winterprogramm 2026, die das Gebiet der Lagerstätte Contact Lake erprobt haben, stehen noch aus.

Abbildung 1: Lageplan der Bohrstandorte auf Contact Lake:

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Figure1-Contact-Lake-Drill-Collar-Location-Map.png

Abbildung 2: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (5140 E)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Figure2-Cross-Section-of-Contact-Lake-Drilling-5140E.png

Abbildung 3: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (5150 E)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Figure3-Cross-Section-of-Contact-Lake-Drilling-5150E.png

Abbildung 4: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (5275 E)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Figure4-Cross-Section-of-Contact-Lake-Drilling-5275E.png

Abbildung 5: Querschnitt der Bohrungen auf Contact Lake (5290 E)

https://www.tridentresourcescorp.com/_resources/images/Figure5-Cross-Section-of-Contact-Lake-Drilling-5290E.png

Targeted Mineral Exploration Incentive:

Trident freut sich mitzuteilen, dass seine im Jahr 2025 durchgeführten Explorationsarbeiten die Anforderungen für die Targeted Mineral Exploration Incentive (TMEI) erfüllt haben, einer Initiative der Provinzregierung, die die Diversifizierung des Mineralsektors in Saskatchewan fördern soll. Dem Unternehmen wurde eine Rückvergütung in Höhe von 150.000 C$ im Rahmen des TMEI-Programms zugesprochen, die für künftige Explorationsarbeiten auf seinen Konzessionsgebieten im La Ronge Gold Belt aufgewendet wird. Das Unternehmen sieht der Fortführung einer für beide Seiten vorteilhaften Beziehung mit der Provinzregierung und den Bürgern von Saskatchewan entgegen.

Das Goldprojekt Contact Lake im Überblick:

Das Goldprojekt Contact Lake erstreckt sich über eine Fläche von rund 22.790 Hektar und umfasst die ehemals aktive Goldmine Contact Lake, aus der während des aktiven Bergbaubetriebs zwischen 1994 und 1998 etwa 190.000 Unzen Gold bei einem durchschnittlichen Gehalt von 6,16 g/t Au gefördert wurden. Zum Zeitpunkt der Stilllegung der Mine lag der Goldpreis bei etwa 300 $/Unze (USD) und Cameco Corporation meldete, dass noch beträchtliche nicht geförderte Goldressourcen verblieben. Das Konzessionsgebiet Contact Lake, das im überaus höffigen La Ronge Gold Belt in Saskatchewan gelegen ist, beherbergt auch die orogenen Goldlagerstätten Preview SW, Preview North und North Lake.

Einschließlich der Lagerstätte Greywacke North (40 km nordöstlich von Contact Lake, über die Straße erreichbar) befinden sich diese vier Lagerstätten vollständig im Besitz von Trident Resources und verfügen über aktuelle Mineralressourcenschätzungen (siehe Pressemitteilung von Trident vom 24. November 2025), die keine goldbezogenen Unzen aus dem ehemals produzierenden Zielgebiet Contact Lake beinhalten.

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Bohrkerne werden protokolliert, fotografiert und mit einer Diamantsäge in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wird in versiegelten Polybeuteln mit eindeutigen Identifikationsnummern verpackt und zur Analyse an ALS Global in Saskatoon, Saskatchewan, transportiert, während die andere Hälfte zu Verifizierungs- und Referenzzwecken vor Ort archiviert und gelagert wird.

Im Labor werden die Proben entgegengenommen und digital erfasst, anschließend getrocknet und zu einem feinen Pulver zermahlen. Gold wird mittels einer 30-g-Brandprobe analysiert, und 49 weitere Elemente werden mittels induktiv gekoppeltem Plasma (ICP) unter Verwendung einer 4-Säuren-Aufschlussmethode analysiert. An ausgewählten mineralisierten Zonen sowie an allen Proben mit einem Goldgehalt von über 3,0 g/t werden sekundäre Siebanalysen durchgeführt, um den Nugget-Effekt der Goldmineralisierung zu quantifizieren. Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollproben (QA/QC), darunter Feldblindproben, Duplikate und laborzertifizierte Standards, werden in einem Anteil von mehr als 10 % aller an das Labor übermittelten Proben in den Probenstrom eingefügt. ALS Global führt außerdem ein eigenes internes QAQC-Protokoll durch.

Tabelle 1: Wichtigste Analyseergebnisse der Bohrungen auf Contact Lake

Bohrloch-Nr. von (m) bis (m) Abschnitt (m) Au (g/t) Gramm-Meter

CL26030 91,50 93,00 1,50 17,80 26,70

und 265,50 274,00 8,50 4,35 36,98

CL26035 202,00 204,50 2,50 37,59 93,98

einschließlich 202,50 203,50 1,00 93,44 93,44

einschließlich 203,00 203,50 0,50 184,00 92,00

CL26037 197,00 199,00 2,00 3,23 6,45

CL26038 170,84 171,34 0,50 53,30 26,65

und 223,89 229,00 5,11 4,98 25,45

einschließlich 223,89 226,00 2,11 9,34 19,71

und 341,15 343,00 1,85 5,25 9,71

CL26039 325,00 333,00 8,00 2,11 16,90

einschließlich 331,00 333,00 2,00 4,35 8,70

CL26040 287,50 329,00 41,50 1,98 82,21

einschließlich 302,00 317,00 15,00 3,52 52,80

einschließlich 302,00 305,00 3,00 8,70 26,11

CL26041 343,00 353,00 10,00 3,78 37,80

einschließlich 350,70 353,00 2,30 14,00 32,20

CL26042 86,00 97,25 11,25 17,88 201,17

einschließlich 91,00 97,25 6,25 31,36 195,98

einschließlich 91,00 95,50 4,50 42,53 191,37

einschließlich 93,50 94,00 0,50 350,00 175,00

und 166,75 174,00 7,25 3,17 23,00

einschließlich 166,75 172,00 5,25 4,05 21,25

und 254,00 261,00 7,00 4,44 31,06

einschließlich 257,50 261,00 3,50 7,81 27,33

* Bei den angegebenen Mächtigkeiten handelt es sich um Bohrabschnitte; die wahren Mächtigkeiten wurden noch nicht ermittelt. Die Goldwerte sind längengewichtete Durchschnittswerte.

Tabelle 2: Einzelheiten zu den Bohrungen auf Contact Lake

Einzelheiten der Bohrungen im Rahmen des Winterprogramms 2026

Bohrloch-Nr. Easting Northing Azimut Neigung Länge (m) Höhe (m)

CL26030 508195 6141346 338 -65 302 391

CL26035 508266 6141189 340 -63 461 391

CL26037 508259 6141249 345 -65 440 391

CL26038 508094 6141180 338 -65 449 391

CL26039 508280 6141205 338 -60 371 391

CL26040 508146 6141132 338 -61 350 391

CL26041 508226 6141252 338 -65 401 391

CL26042 508080 6141325 330 -65 365 391

* UTM Zone 13 NAD 83

Qualifizierter Sachverständiger:

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden in Übereinstimmung mit den in der Vorschrift National Instrument 43-101 festgelegten kanadischen regulatorischen Bestimmungen erstellt und von Cornell McDowell, P.Geo., VP Exploration von Trident Resources und dem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Trident Resources Corp.

Trident Resources Corp. ist ein börsennotiertes kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange notiert ist und sich auf den Erwerb und die Erschließung fortgeschrittener Gold- und Kupferexplorationsprojekte in Saskatchewan (Kanada) konzentriert. Das Unternehmen treibt seine zu 100 % unternehmenseigenen Projekte Contact Lake und Greywacke Lake offensiv voran, die bedeutende Goldressourcen im höffigen und noch wenig erkundeten Goldgürtel La Ronge beherbergen, sowie das zu 100 % unternehmenseigene Kupferprojekt Knife Lake, das eine historische Kupferressource enthält.

Regionale Karte des Projektstandorts von Trident:

https://www.tridentresourcescorp.com/projects/contact-lake-gold-project/#&gid=1&pid=1

Mehr erfahren über Trident Resources Corp. (TSX-V: ROCK) können Sie auf der Website des Unternehmens unter www.tridentresourcescorp.com.

TRIDENT RESOURCES CORP.

Jon Wiesblatt

Jonathan Wiesblatt

CEO und Direktor

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Jonathan Wiesblatt, Chief Executive Officer

E-Mail: Jon.Wiesblatt@tridentresourcescorp.com

oder:

Andrew J. Ramcharan, PhD, P.Eng., SVP Corporate Communications

E-Mail: info@tridentresourcescorp.com

Trident Resources Corp.

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