IRW-News: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic nimmt ehemaligen Geospatial-Berater von MAG Silver Corp., Ken Kuiper, in sein Advisory Board auf und tritt Critical Minerals Institute bei

IRW-PRESS: Vault Strategic Mining Corp: Vault Strategic nimmt ehemaligen Geospatial-Berater von MAG Silver Corp., Ken Kuiper, in sein Advisory Board auf und tritt Critical Minerals Institute bei

Vancouver, British Columbia - 27. Mai 2026 / IRW-Press / Vault Strategic Mining Corp. (TSXV: KNOX) (OTC: KNXFF) (FWB: M850) (WKN: A41WE4) (Vault oder das Unternehmen) freut sich, die Aufnahme von Herrn Ken Kuiper in das Advisory Board des Unternehmens bekannt zu geben.

Herr Kuiper ist Gründer von Ellis Park Media Inc., einem GIS- und Flugvermessungsunternehmen, das auf Dienstleistungen für die Mineralexploration und den Rohstoffsektor spezialisiert ist. Herr Kuiper studierte Geografie und Geowissenschaften an der University of Western Ontario und verfügt über umfangreiche internationale Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit Mineralexplorationsunternehmen, Rohstoffunternehmen und Organisationen, einschließlich der Vereinten Nationen und MAG Silver Corp. (MAG Silver Corp. wurde am 4. September 2025 für 2,1 Milliarden USD von Pan American Silver übernommen).

Herr Kuiper war zudem als wichtiger Berater für mehrere Unternehmen tätig, die später übernommen wurden, einschließlich West Timmins Mining Inc. (für 319 Mio. CAD übernommen), Northern Empire Resources Corp. (für 150 Mio. CAD übernommen), Balmoral Resources Ltd. (für 110 Mio. CAD übernommen) und Corvus Gold Inc. (für 375 Mio. USD übernommen). Seine Erfahrung umfasst die Analyse von Geodaten, die Koordination von Flugvermessungen, die Projektgenerierung, Medienarbeit im Rohstoffsektor sowie technische Unterstützung für Unternehmen in der Explorationsphase, die Mineralvorkommen in mehreren Jurisdiktionen weiterentwickeln.

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Ken Kuiper sagte: Ich freue mich, dem Advisory Board von Vault Strategic beizutreten und in dieser bedeutsamen Phase des Unternehmenswachstums mit dem Team von Vault zusammenzuarbeiten. Vault hat ein überzeugendes Portfolio an Assets mit kritischen Rohstoffen aufgebaut, einschließlich Wolfram- und Nickelprojekte in Nordamerika - und das zu einer Zeit, in der sichere inländische und verbündete Lieferketten immer wichtiger werden. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen geospatiale Analyse, Projektgenerierung, Flugvermessung und Strategie im Rohstoffsektor einzubringen, während das Unternehmen seine Explorationsinitiativen weiter bewertet, priorisiert und vorantreibt.

Quinn Field-Dyte, CEO und Direktor von Vault Strategic, sagte: Wir freuen uns, Ken Kuiper im Advisory Board von Vault Strategic willkommen zu heißen. Ken bringt umfassendes technisches Know-how in den Bereichen GIS, Flugvermessung, geospatiale Auswertung, Projektgenerierung und Projektunterstützung im Rohstoffsektor ein, die für Vault von großer Bedeutung sind, während das Unternehmen sein wachsendes Portfolio an Assets mit kritischen Rohstoffen weiter ausbaut. Wir freuen uns außerdem über die Möglichkeit, mit HMK Mining zusammenzuarbeiten, während wir potenzielle strategische Möglichkeiten für bestimmte Assets innerhalb unseres Portfolios historischer Bergbauprojekte in den USA bewerten und gleichzeitig unser Hauptaugenmerk weiterhin auf die kürzlich von Vault erworbenen Wolfram-Assets und das Nickelprojekt Letain richten.

Herr Kuiper ist Partner bei HMK Mining Corp., einem nordamerikanischen Projektgenerierungsunternehmen und Anbieter von Bergbau- und Explorationsdienstleistungen. HMK Mining beschreibt sich selbst als führenden Anbieter von Bergbau- und Explorationsdienstleistungen, der von drei Branchenexperten mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen geologische Vermessung, Projekterschließung und Einhaltung behördlicher Auflagen gegründet wurde.

Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Kuiper erwartet das Unternehmen außerdem, gemeinsam mit HMK Mining potenzielle strategische Partner in Bezug auf das Portfolio historischer Bergbau-Assets von Vault in den USA, die derzeit unter Option stehen und am 21. Januar 2026 bekannt gegeben wurden, zu identifizieren und zu gewinnen. Das Mandat von HMK wird voraussichtlich die Identifizierung potenzieller Earn-in-Partner, strategischer projektbezogener Investoren und anderer strategischer Akteure umfassen, die daran interessiert sein könnten, bestimmte Assets innerhalb des Portfolios historischer Projekte mit kritischen Rohstoffen in den USA, die einer Option unterliegen, weiterzuentwickeln, während Vault seine internen technischen und unternehmerischen Ressourcen weiterhin auf seine kürzlich erworbenen Wolfram-Assets und das Nickelprojekt Letain konzentriert.

Mitgliedschaft im Critical Minerals Institute

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass es dem Critical Minerals Institute (CMI) beigetreten ist, um seinen kontinuierlichen Schwerpunkt auf Assets mit Wolfram, Nickel und anderen kritischen Rohstoffen in ganz Nordamerika zu untermauern.

Das Critical Minerals Institute ist eine führende internationale Organisation, die sich auf die Wirtschaft im Bereich kritischer Rohstoffe konzentriert und als zentrale Drehscheibe fungiert, die Unternehmen, Kapitalmärkte, Branchenführer und politische Entscheidungsträger aus den Bereichen Exploration, Lieferkette und Geopolitik verbindet. Die Mitgliedschaft im CMI verschafft dem Unternehmen Zugang zu Branchenprogrammen, Marktinformationen, Forschungsergebnissen, Beratungsressourcen und Veranstaltungen mit Schwerpunkt auf kritischen Rohstoffen, einschließlich des jährlichen Critical Minerals Institute Summit der Organisation.

Vault ist davon überzeugt, dass seine Mitgliedschaft im CMI die auf Nordamerika ausgerichtete Strategie des Unternehmens im Bereich kritischer Rohstoffe ergänzt und eine Plattform bietet, um den Dialog mit Interessenvertretern aufrechtzuerhalten, die an der Entwicklung, Finanzierung und politischen Ausrichtung der Lieferketten für kritische Rohstoffe beteiligt sind.

Die Ernennung von Herrn Kuiper und die Mitgliedschaft des Unternehmens im CMI stärken die technischen, beratenden und branchenbezogenen Kompetenzen von Vault weiter, während das Unternehmen sein Portfolio an Möglichkeiten für Wolfram, Nickel und andere strategische Minerale weiterhin bewertet und vorantreibt.

In Zusammenhang mit seiner Aufnahme in das Advisory Board hat das Unternehmen vereinbart, an Herrn Kuiper 50.000 Restricted Share Units (RSUs) auszugeben. Die RSUs werden zwölf Monate nach dem Ausgabedatum unverfallbar und in Stammaktien des Unternehmens umgewandelt. Die RSUs unterliegen den Bedingungen des Omnibus Equity Incentive Plan.

Über Vault Strategic Mining Corp.

Vault Strategic Mining Corp. ist ein nordamerikanisches Rohstoffunternehmen, das sich auf den Erwerb und die Weiterentwicklung strategischer und kritischer Mineralprojekte in erstklassigen Bergbaugebieten konzentriert. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt auf historische und wenig erkundete Assets mit Wertsteigerungspotenzial durch moderne Exploration und eine disziplinierte Erschließung. Anleger und Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen auf LinkedIn und X.com zu folgen und sich unter https://vaultstrategic.com/ für Updates anzumelden.

Vault Strategic Mining Corp. notiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: KNOX), den OTC Markets (OTCID: KNXFF) und der Frankfurter Wertpapierbörse (FWB: M850).

Im Namen des Boards:

Vault Strategic Mining Corp.

Quinn Field-Dyte

Chief Executive Officer & Direktor

Tel: 604.343.4338 | E-Mail: info@vaultstrategic.com

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