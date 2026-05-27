Israel: Haben auch neuen Hamas-Militärchef im Gazastreifen getötet

Jerusalem/Kairo, 27. ⁠Mai (Reuters) - Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben den gerade erst ernannten Militärchef der Hamas getötet. Bei einem Einsatz im Gazastreifen sei Mohammed Odeh am Dienstag getötet worden, teilte das israelische Militär am Mittwoch mit. Ein Verwandter Odehs bestätigte dessen Tod. ‌Einer Erklärung seiner Familie zufolge kamen auch seine Frau und sein Sohn bei dem Angriff ums Leben. Von der radikal-islamischen Hamas lag zunächst keine offizielle Stellungnahme ⁠vor.

Der israelische ⁠Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte am Dienstag erklärt, Odeh habe zur Zeit des Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 die Geheimdienstabteilung der Hamas geleitet. Er sei vor etwa einer Woche zum Nachfolger von Iss al-Din al-Haddad ernannt worden, der am 15. Mai von Israel getötet worden war. Aus der Hamas nahestehenden ‌Kreisen verlautete, die Ernennung Odehs sei nicht bestätigt. Er ‌sei jedoch als möglicher Nachfolger Haddads und als einer der letzten überlebenden Anführer des Militärrats angesehen worden.

Bei dem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt ⁠wurden nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde sechs Menschen getötet und mehr als 20 verletzt. Rettungskräfte ‌seien noch vor Ort und suchten ⁠nach möglichen Opfern.

Die indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas über die Umsetzung der zweiten Phase eines Waffenstillstandsabkommens stecken fest. Danach sind die Entwaffnung der Hamas und der Abzug der israelischen Armee vorgesehen. Seit Oktober 2025 ‌gilt eine äußerst fragile Waffenruhe. So ⁠wurden seither nach Angaben der palästinensischen ⁠Gesundheitsbehörde rund 900 Palästinenserinnen und Palästinenser bei israelischen Angriffen getötet. Nach Angaben des israelischen Militärs kamen seit Oktober vier Soldaten ums Leben.

Israels Militär kontrolliert mehr als die Hälfte des weitgehend zerstörten Gazastreifens, die Hamas ein schmales Küstengebiet. Seit dem überraschenden Hamas-Angriff im Oktober 2023, bei dem nach israelischen Angaben 1200 Menschen ums Leben kamen, wurden im Gazastreifen bei israelischen Angriffen nach palästinensischen Angaben mehr als 72.000 Menschen getötet - darunter zahlreiche Frauen und Kinder.

(Bericht von: Rami Ayyub, ⁠Nidal al-Mughrabi; geschrieben von Sabine Ehrhardt, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)