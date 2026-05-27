Israel weitet Militäreinsatz im Libanon aus

26. Mai (Reuters) - ⁠Israel weitet seinen Militäreinsatz im Südlibanon aus. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teilte am Dienstag mit, Israel vertiefe seine Vorstöße im Nachbarland. Das Militär sei mit starken Kräften im Einsatz und bringe Gebiete unter seine Kontrolle. "Wir befestigen den Sicherheitsstreifen, ‌um die nördlichen Gemeinden zu schützen", erklärte der Regierungschef. Zwei Insidern zufolge rückten die israelischen Truppen über die Demarkationslinie hinaus vor. Diese sogenannte ⁠Gelbe Linie ⁠hatte Israel selbst nach einer Feuerpause mit der radikal-islamischen Hisbollah-Miliz vom 16. April gezogen. Sie ist Teil einer geplanten Pufferzone, die fünf bis zehn Kilometer tief in den Südlibanon reicht. Ein israelischer Militärangehöriger sagte, die Armee gehe gezielt jenseits dieser Verteidigungslinie vor, um Bedrohungen für die israelische ‌Bevölkerung abzuwenden.

Bislang ist offen, ob ein mögliches ‌Waffenstillstandsabkommen mit dem Iran auch die Kämpfe zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah beenden würde. Die Miliz erklärte am Dienstag, sie habe anrückende israelische ⁠Truppen nahe der südlibanesischen Stadt Sawtar al-Scharkija mit Drohnen, Raketen und Artillerie ‌angegriffen. Das israelische Militär bombardierte seinerseits mehrere ⁠Städte im Südlibanon sowie in der Bekaa-Ebene und forderte die Bevölkerung zur Räumung bestimmter Gebiete auf.

Seit Beginn der israelischen Offensive am 2. März bis zum 26. Mai sind nach Angaben des libanesischen ‌Gesundheitsministeriums 3213 Menschen getötet und ⁠9737 verletzt worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) teilte ⁠mit, dass seit der Feuerpause Mitte April mindestens 608 Menschen im Libanon durch israelische Angriffe ums Leben gekommen seien. Auf israelischer Seite wurden dem Militär zufolge seitdem zehn Soldaten getötet, sechs davon durch Drohnen der Hisbollah. Die Miliz selbst veröffentlicht keine eigenen Verlustzahlen. Der Konflikt war im März eskaliert, nachdem die Hisbollah als Reaktion auf den Beginn des Krieges zwischen Israel und dem Iran Geschosse auf Israel abgefeuert ⁠hatte.

(Bericht von Jana Choukeir, geschrieben von Hans Busemann. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)