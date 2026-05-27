Job-Verluste in Industrie belasten Arbeitsmarkt-Aussichten

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Der Arbeitsplatzabbau in der Industrie belastet die Aussichten für den deutschen Arbeitsmarkt. Der Beschäftigungsausblick sei daher so schwach wie seit der Corona-Pandemie nicht mehr, obwohl die Beschäftigung insgesamt noch stabil sei, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- ‌und Berufsforschung (IAB) am Mittwoch auf der Grundlage einer monatlichen Umfrage bei den Arbeitsagenturen mit. Zwar sei die Komponente zur Vorhersage der Arbeitslosigkeit im ⁠IAB-Arbeitsmarktbarometer im ⁠Mai um 0,1 auf 99,0 Punkte gestiegen. Der Wert liege damit aber weiter im pessimistischen Bereich. "Einen Einbruch gibt es am Arbeitsmarkt nicht, einen Durchbruch aber auch nicht", erklärte IAB-Forscher Enzo Weber. "Dafür bräuchten wir mehr Bewegung und neue Jobs."

Einer Umfrage des Münchner Ifo-Instituts zufolge wollen die deutschen Unternehmen ‌weniger Stellen abbauen. Das entsprechende Beschäftigungsbarometer stieg ‌im Mai auf 93,9 Punkte, von 91,4 Zählern im April. "Insgesamt wollen aber immer noch mehr Unternehmen Stellen abbauen als aufbauen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zu der ⁠Umfrage unter Managern. "Aufgrund der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung bleiben die Unternehmen bei den ‌Personalplanungen zurückhaltend."

Die Arbeitsmarktsituation in der exportabhängigen ⁠und mit zunehmender Konkurrenz aus China kämpfenden Industrie bleibt den Angaben nach unverändert schwierig. Das Barometer ist zwar leicht gestiegen, dennoch werden per Saldo weiter Arbeitsplätze abgebaut. Trotz der erstmals seit rund ‌drei Jahren gestiegenen Umsätze hielt der ⁠Stellenabbau in der Industrie auch einer ⁠anderen Studie zufolge an: Ende des ersten Quartals 2026 habe die Zahl der Beschäftigten bei Industrieunternehmen um 127.300 oder 2,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau gelegen, wie aus der Analyse des Prüfungs- und Beratungsunternehmens EY hervorgeht.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) legt am Freitag die Arbeitsmarktbilanz für Mai vor. Für die Jahreszeit typisch ist ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl. Nach rund 3,008 Millionen Arbeitslosen im April könnte die Zahl erstmals ⁠seit Dezember wieder die Drei-Millionen-Marke unterschreiten.

(Bericht von Rene Wagner und Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)