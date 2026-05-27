Kanada will bis Ende Juni über U-Boot-Auftrag entscheiden

Ottawa, ⁠27. Mai (Reuters) - Die kanadische Regierung will in den kommenden Wochen über die ‌Vergabe ihres milliardenschweren U-Boot-Auftrags zu entscheiden. Kanada sei ⁠weiter ⁠im Plan, bis Ende Juni eine Entscheidung zu treffen, sagte Premierminister Mark Carney am Mittwoch. ‌Um den Auftrag ‌bemüht sich die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS. Sie wird dabei ⁠von der Bundesregierung unterstützt. ‌Der U-Boot-Auftrag ⁠allein wird Branchenkennern zufolge auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt. Konkurrent ‌ist ⁠der südkoreanische Konzern ⁠Hanwha Ocean.

(Bericht Reuters Ottawa, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)