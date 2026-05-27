Kanada will bis Ende Juni über U-Boot-Auftrag entscheiden
Ottawa, 27. Mai (Reuters) - Die kanadische Regierung will in den kommenden Wochen über die Vergabe ihres milliardenschweren U-Boot-Auftrags zu entscheiden. Kanada sei weiter im Plan, bis Ende Juni eine Entscheidung zu treffen, sagte Premierminister Mark Carney am Mittwoch. Um den Auftrag bemüht sich die Thyssenkrupp-Rüstungstochter TKMS. Sie wird dabei von der Bundesregierung unterstützt. Der U-Boot-Auftrag allein wird Branchenkennern zufolge auf mehr als zehn Milliarden Euro geschätzt. Konkurrent ist der südkoreanische Konzern Hanwha Ocean.
(Bericht Reuters Ottawa, bearbeitet von Tom Käckenhoff, redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)