Leichte Erholung im DAX – Unsicherheit bleibt präsent

Der DAX startet zur Wochenmitte mit moderaten Gewinnen in den Handel und setzt damit zur Stabilisierung nach dem jüngsten Rücksetzer an. Auch der EuroStoxx 50 notiert höher. Die US-Indizes zeigen sich im Vorfeld des Handels nach den jüngsten Rekorden tendenziell behauptet. In Asien schloss der Nikkei den Handel ohne klare Impulse mit einem leichten Minus.

Makroökonomischer Überblick

Im Zentrum steht weiterhin der Nahost-Konflikt: Trotz neuer militärischer Spannungen setzen die Märkte auf eine mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Die Aussicht auf ein Abkommen sorgt für Entspannung an den Ölmärkten, wo die Preise zuletzt wieder nachgaben.

Gleichzeitig bleibt die geopolitische Gemengelage angespannt. Die fragile Waffenruhe und wiederholte militärische Aktionen unterstreichen die Unsicherheit für Investoren

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Siltronic zeigt sich schwächer und steht deutlich unter Druck, nachdem Großaktionär Wacker Chemie ein umfangreiches Aktienpaket am Markt platziert. Die Ausweitung des Angebots belastet den Kurs spürbar.

Auch Wacker Chemie gibt nach, da der Konzern im Zuge der Transaktion Teile seiner Beteiligung an Siltronic reduziert. Die Platzierung wird als strategische Maßnahme gewertet, sorgt kurzfristig aber für Abgabedruck.

Bei Aroundtown fällt die Reaktion verhalten aus. Der Gewerbeimmobilienspezialist bestätigte zwar seine Jahresziele, doch ein deutlicher Gewinnrückgang infolge gestiegener Finanzierungs- und Betriebskosten dämpft die Stimmung.

Borussia Dortmund rückt ebenfalls in den Fokus des Marktes, ohne dabei größere Kursausschläge zu zeigen. Im Mittelpunkt stehen vor allem personelle Weichenstellungen: Während ein Abgang von Felix Nmecha ausgeschlossen wird, laufen Gespräche über die Zukunft von Karim Adeyemi. Die sportlich-strategische Ausrichtung sorgt für eine solide, wenn auch nüchterne Wahrnehmung an der Börse.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Zalando SE Bull HD1RF2 5,23 17,599274 EUR 4,61 Open End DAX® Bull UN7EM6 13,98 23999,433844 Punkte 18,44 Open End DAX® Bull UN8N1P 6,44 24746,75097 Punkte 41,5 Open End DAX® Bear UG2Y9G 8,34 26134,125631 Punkte 30,86 Open End DAX® Bear UG31HM 11,98 26490,679136 Punkte 21,55 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2026; 10:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Palo Alto Networks Inc. Call UN62T9 3,25 240,00 USD 4,56 16.09.2026 DAX® Call UG7GJC 7,62 26000,00 Punkte 14,88 18.09.2026 Amazon.com Inc. Call HD27RN 1,59 250,00 USD 11,43 17.06.2026 Alphabet Inc. Class A Call UG7W09 7,44 350,00 USD 3,26 16.06.2027 adidas AG Call UN64VM 2,33 160,00 EUR 4,25 17.03.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2026; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short UN8PKP 9,20 26329,01603 Punkte 22 Open End Nasdaq-100® Short UN81U0 2,09 31501,591435 Punkte 20 Open End S&P 500® Short UN7QXJ 2,42 7895,058283 Punkte 20 Open End Tui AG Long UN5BNM 1,68 5,868803 EUR 8 Open End Nasdaq-100® Short UN7PEE 1,50 32001,66236 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2026; 10:45 Uhr;

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