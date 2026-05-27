Leichte Erholung im DAX – Unsicherheit bleibt präsent
Der DAX startet zur Wochenmitte mit moderaten Gewinnen in den Handel und setzt damit zur Stabilisierung nach dem jüngsten Rücksetzer an. Auch der EuroStoxx 50 notiert höher. Die US-Indizes zeigen sich im Vorfeld des Handels nach den jüngsten Rekorden tendenziell behauptet. In Asien schloss der Nikkei den Handel ohne klare Impulse mit einem leichten Minus.
Makroökonomischer Überblick
Im Zentrum steht weiterhin der Nahost-Konflikt: Trotz neuer militärischer Spannungen setzen die Märkte auf eine mögliche Annäherung zwischen den USA und dem Iran. Die Aussicht auf ein Abkommen sorgt für Entspannung an den Ölmärkten, wo die Preise zuletzt wieder nachgaben.
Gleichzeitig bleibt die geopolitische Gemengelage angespannt. Die fragile Waffenruhe und wiederholte militärische Aktionen unterstreichen die Unsicherheit für Investoren
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Siltronic zeigt sich schwächer und steht deutlich unter Druck, nachdem Großaktionär Wacker Chemie ein umfangreiches Aktienpaket am Markt platziert. Die Ausweitung des Angebots belastet den Kurs spürbar.
Auch Wacker Chemie gibt nach, da der Konzern im Zuge der Transaktion Teile seiner Beteiligung an Siltronic reduziert. Die Platzierung wird als strategische Maßnahme gewertet, sorgt kurzfristig aber für Abgabedruck.
Bei Aroundtown fällt die Reaktion verhalten aus. Der Gewerbeimmobilienspezialist bestätigte zwar seine Jahresziele, doch ein deutlicher Gewinnrückgang infolge gestiegener Finanzierungs- und Betriebskosten dämpft die Stimmung.
Borussia Dortmund rückt ebenfalls in den Fokus des Marktes, ohne dabei größere Kursausschläge zu zeigen. Im Mittelpunkt stehen vor allem personelle Weichenstellungen: Während ein Abgang von Felix Nmecha ausgeschlossen wird, laufen Gespräche über die Zukunft von Karim Adeyemi. Die sportlich-strategische Ausrichtung sorgt für eine solide, wenn auch nüchterne Wahrnehmung an der Börse.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Zalando SE
|Bull
|HD1RF2
|5,23
|17,599274 EUR
|4,61
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN7EM6
|13,98
|23999,433844 Punkte
|18,44
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN8N1P
|6,44
|24746,75097 Punkte
|41,5
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2Y9G
|8,34
|26134,125631 Punkte
|30,86
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG31HM
|11,98
|26490,679136 Punkte
|21,55
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2026; 10:45 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN62T9
|3,25
|240,00 USD
|4,56
|16.09.2026
|DAX®
|Call
|UG7GJC
|7,62
|26000,00 Punkte
|14,88
|18.09.2026
|Amazon.com Inc.
|Call
|HD27RN
|1,59
|250,00 USD
|11,43
|17.06.2026
|Alphabet Inc. Class A
|Call
|UG7W09
|7,44
|350,00 USD
|3,26
|16.06.2027
|adidas AG
|Call
|UN64VM
|2,33
|160,00 EUR
|4,25
|17.03.2027
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2026; 10:45 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Short
|UN8PKP
|9,20
|26329,01603 Punkte
|22
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN81U0
|2,09
|31501,591435 Punkte
|20
|Open End
|S&P 500®
|Short
|UN7QXJ
|2,42
|7895,058283 Punkte
|20
|Open End
|Tui AG
|Long
|UN5BNM
|1,68
|5,868803 EUR
|8
|Open End
|Nasdaq-100®
|Short
|UN7PEE
|1,50
|32001,66236 Punkte
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 27.05.2026; 10:45 Uhr;
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