Medien: Zentrale der Sanchez-Partei in Madrid durchsucht

Reuters · Uhr
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Madrid, ⁠27. Mai (Reuters) - Die spanische Polizei hat Medienberichten zufolge am Mittwoch die Zentrale der regierenden Sozialdemokraten von ‌Ministerpräsident Pedro Sanchez in Madrid durchsucht. Ziel des gerichtlich angeordneten Einsatzes ⁠sei ⁠es gewesen, Informationen über eine mögliche illegale Parteifinanzierung zu sammeln, berichteten mehrere spanische Medien. Die Polizeieinheit Guardia Civil bestätigte einen ‌Einsatz von Beamten in ‌dem Gebäude. Einzelheiten wurden unter Verweis auf laufende Untersuchungen nicht genannt. ⁠Die Sozialistische Arbeiterpartei (PSOE) von Sanchez sieht ‌sich mit einer ⁠Reihe von Korruptionsskandalen konfrontiert. Dazu gehören Ermittlungen gegen enge Vertraute sowie Familienmitglieder des Regierungschefs. Am ‌Samstag ⁠hatten bei einer Großdemonstration ⁠in Madrid Zehntausende Menschen den Rücktritt von Sanchez gefordert.

(Bericht von David Latona und Emma Pinedo, geschrieben von Christian Götz, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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