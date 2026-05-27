Micron schreibt Geschichte | Einigung USA/Iran rückt näher

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Die Wall Street setzt ihre Rekordrally fort. Der S&P 500 steuert auf den neunten Wochengewinn in Folge zu, während die KI-Euphorie vor allem Halbleiterwerte weiter vorantreibt. Micron zieht weiter an, mit einem Börsenwert von jetzt fast 1,2 Billion US-Dollar. Der Wert des Unternehmens hat sich in nur 48 Tagen von 500 Milliarden US-Dollar auf über 1 Billion US-Dollar verdoppelt. NVIDIA brauchte für diese Spanne 490 Tage. Micron schreibt an der Wall Street somit Geschichte. Die Rallye in dem Sektor hat über Nacht auch die Boote von SK Hynix und Samsung Electronics weiter angehoben. Gleichzeitig sinken die Renditen der US-Staatsanleihen und die Ölpreise geben nach, da Anleger weiter auf eine Entspannung im Nahen Osten setzen. Rückenwind kommt zudem von Goldman Sachs: Die Investmentbank hebt das Jahresendziel für den S&P 500 von 7.600 auf 8.000 Punkte an und zählt damit zu den optimistischsten Häusern an der Wall Street. Als Haupttreiber gelten steigende Unternehmensgewinne und massive Investitionen in KI-Infrastruktur. Im Fokus stehen heute Quartalszahlen von Abercrombie & Fitch und Dick’s Sporting Goods vor Börsenstart sowie Salesforce, Marvell, HP Inc. und Snowflake nach dem Closing. Belastet wird der Software-Sektor hingegen von den Zahlen von Zscaler. Zwar lagen Umsatz und Gewinn über den Erwartungen, die gesenkte Cashflow-Prognose und steigende Kosten für KI-Infrastruktur sorgen aber für deutlichen Druck auf die Aktie.



00:00 Intro

00:24 USA & Iran: Deal zu Straße von Hormuz

01:57 Rekordrally bei Memory, Halbleitern & KI

04:50 Micron schreibt Geschichte | Analysten heben Ziele massiv

08:11 S&P 500 Ziele stark angehoben

09:33 Ausblick: Zahlen | Analystentag Bernstein

10:32 Tech: Zscaler belastet Software-Sektor | Box

13:42 Einzelhandel: Abercrombie | Dick’s Sporting Goods u.m.

16:53 Meldungen: Dell | Anthropic | Bytedance | Tesla & SpaceX | Airbus

18:56 Analysten: Biontec | Autozone | FedEx | Intuit | MSCI

20:15 Ausblick Interviews



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