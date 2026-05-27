Noch sind die Börsen nicht in einer Blase

The Market · 27.05.2026, 13:46 Uhr (aktualisiert: 27.05.2026, 13:49 Uhr) Uhr (aktualisiert:Uhr)

KI-Aktien kennen seit Monaten kein Halten. Einmal mehr werden deshalb Parallelen zur Technologieblase der Neunzigerjahre gezogen. Trotz vieler Ähnlichkeiten existieren auch bedeutende Unterschiede.