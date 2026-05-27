KI-Boom

Noch sind die Börsen nicht in einer Blase

The Market · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI

KI-Aktien kennen seit Monaten kein Halten. Einmal mehr werden deshalb Parallelen zur Technologieblase der Neunzigerjahre gezogen. Trotz vieler Ähnlichkeiten existieren auch bedeutende Unterschiede.

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Quelle: rblfmr/Shutterstock.com

Dieser Artikel stammt aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ"

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