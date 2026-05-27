Noch sind die Börsen nicht in einer Blase
The Market · Uhr (aktualisiert: Uhr)
KI-Aktien kennen seit Monaten kein Halten. Einmal mehr werden deshalb Parallelen zur Technologieblase der Neunzigerjahre gezogen. Trotz vieler Ähnlichkeiten existieren auch bedeutende Unterschiede.
Quelle: rblfmr/Shutterstock.com
Dieser Artikel stammt aus dem digitalen Finanzmagazin "The Market NZZ"
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