Ölpreise geben deutlich nach - Spekulation auf Einigung im Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Mittwoch deutlich nachgegeben. Die Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs belastete die Preise. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent fiel auf 95,95 US-Dollar. Das waren rund vier Prozent weniger als am Vortag. Erstmals fiel der Preis für die globale Referenzsorte in diesem Monat kurzzeitig unter 95 Dollar.

Iranische Medien berichteten, dass sie einen Entwurf für ein Abkommen zur Beendigung des Iran-Kriegs erhalten hätten. Es handle sich um eine Absichtserklärung, dass die US-Streitkräfte die Seeblockade aufheben und sich aus den Gewässern in der Nähe des Iran zurückziehen würden, berichtete das staatliche Fernsehen. Der Iran wolle im Gegenzug die Straße von Hormus wieder für den Schiffsverkehr öffnen. Eine Einigung sei aber noch nicht erzielt.

Seit dem 8. April herrscht in dem Ende Februar begonnenen Krieg eine Waffenruhe. Trotzdem gab es rund um die Straße von Hormus gegenseitige Angriffe. Pakistan vermittelt zwischen den USA und dem Iran./jsl/jha/

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