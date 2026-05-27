OMV-Chef Stern warnt vor Engpässen bei Gasspeichern

- von Alexandra ⁠Schwarz-Goerlich

Wien, 27. Mai (Reuters) - Der scheidende OMV-Chef Alfred Stern hat vor anhaltenden Rohstoffengpässen und Problemen bei der Befüllung der europäischen Gasspeicher gewarnt. Zwar sei die kurzfristige Versorgung gesichert, die eigentliche Herausforderung liege jedoch in den Speicherfüllständen für die kommenden Monate, sagte er am Mittwoch auf seiner letzten Hauptversammlung in Wien. Europa ‌stehe vor der Aufgabe, diese trotz einer weltweit eingeschränkten Verfügbarkeit von Flüssigerdgas (LNG) ausreichend zu füllen. Die OMV selbst habe ihre Hausaufgaben gemacht und sei seit Ende 2024 zum ersten Mal ⁠seit über 60 ⁠Jahren nicht mehr von russischem Gas abhängig, erklärte der Manager, der sein Amt Anfang September an die BP-Managerin Emma Delaney übergibt.

Als weitere Meilensteine seiner Amtszeit nannte Stern das rumänische Offshore-Gasprojekt Neptune Deep sowie die Gründung des neuen Chemieriesen Borouge International mit dem Partner Adnoc aus Abu Dhabi. Zugleich betonte er, dass der Konzernumbau hin zu erneuerbaren Energien "keine Transformation auf Papier" sei. Er verwies ‌unter anderem auf den Bau von 1700 Schnellladestationen, Geothermie-Projekte für ‌Wiener Haushalte und den Einsatz von Bio-Ölen in der Raffinerie Schwechat.

ENDE DER MACHTSPIELE

Neben der strategischen Neuausrichtung hob der scheidende Konzernchef einen internen Kulturwandel hervor. Man habe gelernt, "Machtspiele zu stoppen" und sich auf das Wesentliche ⁠zu fokussieren. Stern nutzte seine Abschiedsrede zudem für eine fundamentale Kritik an der europäischen Wirtschaftspolitik. Europa habe ‌den Sozialstaat "über alle Maße ausgebaut" und müsse nun ⁠wieder wettbewerbsfähiger und risikobereiter werden, um seinen Lebensstandard zu verteidigen. Einer reinen Umverteilung von Wohlstand erteilte er eine Absage. "Die Torte wird nicht größer, indem wir anderen ihre Stücke wegnehmen", sagte er. "Wir müssen Wege finden, neue und größere Torten zu backen."

Scharfe Kritik übte ‌der OMV-Chef in diesem Zusammenhang an staatlichen Markteingriffen wie ⁠Sondersteuern oder Preisdeckeln. Diese würden das Problem ⁠der Knappheit auf den Energiemärkten verschärfen, statt zusätzliche europäische Produktion zu fördern. Gewinnbringendes Wirtschaften sei die Basis für Investitionen, Arbeitsplätze und den Umbau zur Klimaneutralität.

Begleitet wurde das Aktionärstreffen von wiederholten Protesten von Klimaaktivisten, die auch Sterns Rede mehrfach unterbrachen. Aufsichtsratschef Lutz Feldmann musste die Sitzung wegen lauter Gesangseinlagen stoppen und ließ die Störer nach vergeblichen Ermahnungen vom Ordnungsdienst aus dem Saal bringen. "Es ist erstaunlich, welches Energieniveau es bei diesem Wetter noch gibt", sagte Feldmann zu den anhaltenden Zwischenrufen. Die designierte OMV-Chefin Delaney verwies unterdessen in einer Grußbotschaft auf ihre Erfahrung mit ⁠tiefgreifenden Transformationen. In Zeiten großer Veränderungen zählten klare strategische Entscheidungen und deren konsequente Umsetzung.

(Bericht von Alexandra Schwarz-Goerlich. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)