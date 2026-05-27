Original-Research: 2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Hinz...

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Original-Research: 2G Energy AG - von First Berlin Equity Research GmbH

27.05.2026 / 15:04 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu 2G Energy AG

     Unternehmen:          2G Energy AG
     ISIN:                 DE000A0HL8N9

     Anlass der Studie:    Update
     Empfehlung:           Hinzufügen
     seit:                 27.05.2026
     Kursziel:             73,00 Euro
     Kursziel auf Sicht    12 Monate
     von:
     Letzte                26.03.2026: Heraufstufung von Hinzufügen auf
     Ratingänderung:       Kaufen
     Analyst:              Dr. Karsten von Blumenthal


First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN:
DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal stuft die
Aktie auf ADD herab aber erhöht das Kursziel von EUR 44,00 auf EUR 73,00.

Zusammenfassung:
Ein nordamerikanischer Datencenter-Auftrag im unteren dreistelligen
MW-Bereich hebt das 2G-Geschäft auf eine neue Ebene. Wir schätzen den
Auftragswert auf über $100 Mio. Die Auslieferung beginnt in H2/26, und das
Management erwartet daher für 2026 einen Umsatz am oberen Rand der
Guidancespanne von EUR440 Mio. bis EUR490 Mio. Die Guidance für die
EBIT-Margenbandbreite engt das Unternehmen auf 9,5% bis 10,5% ein. Für 2027
erwartet 2G einen Umsatz in einer Bandbreite von EUR570 Mio. bis EUR620 Mio. bei
einer EBIT-Marge von über 11%. Wir haben unsere Schätzungen für 2026E und
die Folgejahre erhöht. Ein überarbeitetes DCF-Modell ergibt ein neues
Kursziel von EUR73 (bisher: EUR44). Wir stufen unser Rating von Kaufen auf
Hinzufügen herunter, nachdem der Aktienkurs sich seit unserer letzten
Veröffentlichung ungefähr verdoppelt hat und das Kurspotenzial mit 8%
nunmehr deutlich unter unserer 25%-Schwelle liegt.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des
Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=1648f4bf75defb72b3db3e91e8368c6d

Kontakt für Rückfragen:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=030076ff-59cc-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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