Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 27.05.2026 / 14:21 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PORR AG Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.05.2026 Kursziel: 46,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA Q1: PORR im Plan - Auftragsbuch erstmals über 10 Mrd. EUR PORR hat heute in einem Trading Update über die Entwicklung in Q1/26 berichtet und die Guidance bestätigt. Der Earnings Call findet heute um 14:00 Uhr auf AIRTIME statt. [Tabelle] Kalte Witterung bremst Topline, Ergebnis dennoch klar verbessert: In Q1 entwickelte sich der Konzernerlös aufgrund des harten Winters in Österreich und Deutschland leicht rückläufig auf 1.245,5 Mio. EUR (-1,5% yoy). Die Produktionsleistung legte infolge eines hohen ARGE-Anteils dennoch um 2,3% yoy auf 1,3 Mrd. EUR zu. Des Weiteren ermöglichte ein wirksames Kostenmanagement sogar ein zweistelliges Plus im operativen Ergebnis (+13,1% yoy auf 14,3 Mio. EUR), wenngleich das saisonal typisch niedrige Q1-EBIT kaum Aussagekraft für die Gesamtjahresentwicklung hat. Den leichten Margenanstieg auf 1,1% (+10 BP yoy) werten wir im aktuellen Marktumfeld trotzdem als wichtiges Signal. Dies gilt umso mehr für den Auftragseingang, der von einer sehr starken Basis (Q1/25: +17,4% yoy) um 14,7% yoy auf 1.765 Mio. EUR gesteigert werden konnte. Der Auftragsbestand übertraf mit 10.004 Mio. EUR dadurch erstmals die klangvolle Marke von 10 Mrd. EUR und macht damit inzwischen deutlich mehr als eine Jahresleistung aus. Guidance bestätigt, Folgen des Irankriegs beherrschbar: Für 2026 geht der Vorstand unverändert von einer moderaten Umsatz- und Leistungssteigerung und einer höheren EBIT-Marge aus, ohne bislang konkrete Bandbreiten zu nennen. Bekräftigt wurde zudem das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0% bis 2030. Wir heben unsere u.E. konservativen Prognosen leicht an, zumal das Management betonte, nach wie vor keine wesentlichen Belastungen der Projektmargen durch Material-, Stahl-, Zement-, Diesel- oder Energiepreisanstiege wahrzunehmen, da die direkt baubezogene Kosten weitergereicht werden können. Im Übrigen werden die Preisrisiken u.a. durch aktives Risikomanagement, Preisgleitklauseln und Hedging abgefedert. Übernahme eines Trockenbauspezialisten: Bereits Mitte Mai meldete PORR die 51%-ige Übernahme der rhtb: mit 100 Mitarbeitenden und Sitz in Wien, Bad Vöslau und Berlin. Das Leistungsspektrum von rhtb: umfasst den klassischen Trockenbau in allen Facetten mitsamt integrierten Heiz- und Kühldecken, Doppel- und Hohlraumböden sowie Systemtrennwänden. Mit diesen Kompetenzen sollen u.a. die Wohnraumlösungen der Marke PORR Living erweitert werden, bei denen PORR Wohnungen in Elementbauweise zu Baukosten von weniger als 2.000 EUR pro Quadratmeter errichtet. Das erste PORR-Living-Pilotprojekt einer Wohnhausanlage mit 50 Wohnungen entsteht derzeit in Niederösterreich. Mit 7,5% des Auftragsbuchs entfällt bei PORR jedoch auch weiterhin nur ein geringer Anteil auf den Wohnbau. Dass das rhtb:-Konzept zukünftig auch im Industriebau Anwendung finden soll, unterstreicht aber den vielfachen Nutzen der Akquisition. Fazit: Ungeachtet des strengen Winters hat PORR beim Ergebnis und vor allem der Auftragsentwicklung ein u.E. sehr überzeugendes Quartal abgeliefert. Die Zuversicht des Managements, die Margenexpansion auch im aktuellen Umfeld fortsetzen zu können, lässt den jüngsten Kursrücksetzer unbegründet erscheinen und macht PORR auch weiterhin zur günstigsten Aktie ihrer Peergroup. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 46,00 EUR. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c11ef8d37cd8327531f803124d8537fa Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 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