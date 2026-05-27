Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: PORR AG - von Montega AG

27.05.2026 / 14:21 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu PORR AG

     Unternehmen:               PORR AG
     ISIN:                      AT0000609607

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.05.2026
     Kursziel:                  46,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Patrick Speck, CESGA

Q1: PORR im Plan - Auftragsbuch erstmals über 10 Mrd. EUR

PORR hat heute in einem Trading Update über die Entwicklung in Q1/26
berichtet und die Guidance bestätigt. Der Earnings Call findet heute um
14:00 Uhr auf AIRTIME statt.

[Tabelle]

Kalte Witterung bremst Topline, Ergebnis dennoch klar verbessert: In Q1
entwickelte sich der Konzernerlös aufgrund des harten Winters in Österreich
und Deutschland leicht rückläufig auf 1.245,5 Mio. EUR (-1,5% yoy). Die
Produktionsleistung legte infolge eines hohen ARGE-Anteils dennoch um 2,3%
yoy auf 1,3 Mrd. EUR zu. Des Weiteren ermöglichte ein wirksames
Kostenmanagement sogar ein zweistelliges Plus im operativen Ergebnis (+13,1%
yoy auf 14,3 Mio. EUR), wenngleich das saisonal typisch niedrige Q1-EBIT
kaum Aussagekraft für die Gesamtjahresentwicklung hat. Den leichten
Margenanstieg auf 1,1% (+10 BP yoy) werten wir im aktuellen Marktumfeld
trotzdem als wichtiges Signal. Dies gilt umso mehr für den Auftragseingang,
der von einer sehr starken Basis (Q1/25: +17,4% yoy) um 14,7% yoy auf 1.765
Mio. EUR gesteigert werden konnte. Der Auftragsbestand übertraf mit 10.004
Mio. EUR dadurch erstmals die klangvolle Marke von 10 Mrd. EUR und macht
damit inzwischen deutlich mehr als eine Jahresleistung aus.

Guidance bestätigt, Folgen des Irankriegs beherrschbar: Für 2026 geht der
Vorstand unverändert von einer moderaten Umsatz- und Leistungssteigerung und
einer höheren EBIT-Marge aus, ohne bislang konkrete Bandbreiten zu nennen.
Bekräftigt wurde zudem das Mittelfristziel einer EBIT-Marge von 3,5 bis 4,0%
bis 2030. Wir heben unsere u.E. konservativen Prognosen leicht an, zumal das
Management betonte, nach wie vor keine wesentlichen Belastungen der
Projektmargen durch Material-, Stahl-, Zement-, Diesel- oder
Energiepreisanstiege wahrzunehmen, da die direkt baubezogene Kosten
weitergereicht werden können. Im Übrigen werden die Preisrisiken u.a. durch
aktives Risikomanagement, Preisgleitklauseln und Hedging abgefedert.

Übernahme eines Trockenbauspezialisten: Bereits Mitte Mai meldete PORR die
51%-ige Übernahme der rhtb: mit 100 Mitarbeitenden und Sitz in Wien, Bad
Vöslau und Berlin. Das Leistungsspektrum von rhtb: umfasst den klassischen
Trockenbau in allen Facetten mitsamt integrierten Heiz- und Kühldecken,
Doppel- und Hohlraumböden sowie Systemtrennwänden. Mit diesen Kompetenzen
sollen u.a. die Wohnraumlösungen der Marke PORR Living erweitert werden, bei
denen PORR Wohnungen in Elementbauweise zu Baukosten von weniger als 2.000
EUR pro Quadratmeter errichtet. Das erste PORR-Living-Pilotprojekt einer
Wohnhausanlage mit 50 Wohnungen entsteht derzeit in Niederösterreich. Mit
7,5% des Auftragsbuchs entfällt bei PORR jedoch auch weiterhin nur ein
geringer Anteil auf den Wohnbau. Dass das rhtb:-Konzept zukünftig auch im
Industriebau Anwendung finden soll, unterstreicht aber den vielfachen Nutzen
der Akquisition.

Fazit: Ungeachtet des strengen Winters hat PORR beim Ergebnis und vor allem
der Auftragsentwicklung ein u.E. sehr überzeugendes Quartal abgeliefert. Die
Zuversicht des Managements, die Margenexpansion auch im aktuellen Umfeld
fortsetzen zu können, lässt den jüngsten Kursrücksetzer unbegründet
erscheinen und macht PORR auch weiterhin zur günstigsten Aktie ihrer
Peergroup. Wir bekräftigen das Rating 'Kaufen' und das Kursziel von 46,00
EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=c11ef8d37cd8327531f803124d8537fa

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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https://eqs-news.com/?origin_id=2ea03ea2-59c3-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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