Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG

27.05.2026 / 13:57 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE

     Unternehmen:               ZEAL Network SE
     ISIN:                      DE000ZEAL241

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      27.05.2026
     Kursziel:                  68,50 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA

Kursentwicklung nach Dividendenabschlag konträr zur operativen Dynamik

Nach dem Dividendenabschlag am 21.05. hat die Aktie von ZEAL Network
zusätzlich an Wert verloren. Aus fundamentaler Sicht ist diese Entwicklung
nicht nachvollziehbar. Vielmehr hat sich das Umfeld in den letzten zwei
Wochen gegenüber dem statistisch schwachen Jahresauftakt sichtbar
verbessert.

[Abbildung]

Wie der obigen Grafik zu entnehmen ist, hat die Kernlotterie Eurojackpot im
laufenden Quartal bereits zweimal das Peak-Jackpot-Niveau erreicht und zum
vierten Mal ein Jackpotvolumen von mehr als EUR 100 Mio. überschritten - ein
Niveau, das mit einem spürbar erhöhten Spielvolumen einhergeht. Parallel
dazu hat auch die Lotterie 6aus49 mit der heutigen Ziehung erstmals das vor
einigen Jahren angehobene Peak-Jackpot-Niveau von EUR 50 Mio. erreicht.

Entsprechend zeigt sich die verbesserte Jackpot-Dynamik bereits im
kombinierten Spielvolumen der Kernlotterien im zweiten Quartal, das nach
unseren Berechnungen aktuell rund 18% über dem Niveau des Vorquartals sowie
rund 5% über dem Vorjahresquartal liegt. Vor diesem Hintergrund erachten wir
eine Umsatzanstieg von über 20% im zweiten Quartal für wahrscheinlich.

Fazit: Die schwache Kursentwicklung im Nachgang des Dividendenabschlags
steht aus unserer Sicht im Kontrast zur operativen Entwicklung im zweiten
Quartal, die die Visibilität auf die ambitionierten Jahresziele zuletzt
spürbar erhöht hat. Gleichzeitig handelt die Aktie auf Basis von EV/EBITDA
2026e von 15,8x weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zum historischen
Bewertungsniveau von >20x-25x. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen
Diversifizierung in Soziallotterien, der zunehmenden strukturellen Resilienz
des Geschäftsmodells sowie fortgesetzter Marktanteilsgewinne im Online-Lotto
erachten wir dies als nicht gerechtfertigt und bestätigen Kaufempfehlung und
Kursziel.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=198d868099423d4e5481947d4b683547

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=be46355f-59c1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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