Original-Research: ZEAL Network SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: ZEAL Network SE - von Montega AG 27.05.2026 / 13:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu ZEAL Network SE Unternehmen: ZEAL Network SE ISIN: DE000ZEAL241 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 27.05.2026 Kursziel: 68,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA Kursentwicklung nach Dividendenabschlag konträr zur operativen Dynamik Nach dem Dividendenabschlag am 21.05. hat die Aktie von ZEAL Network zusätzlich an Wert verloren. Aus fundamentaler Sicht ist diese Entwicklung nicht nachvollziehbar. Vielmehr hat sich das Umfeld in den letzten zwei Wochen gegenüber dem statistisch schwachen Jahresauftakt sichtbar verbessert. [Abbildung] Wie der obigen Grafik zu entnehmen ist, hat die Kernlotterie Eurojackpot im laufenden Quartal bereits zweimal das Peak-Jackpot-Niveau erreicht und zum vierten Mal ein Jackpotvolumen von mehr als EUR 100 Mio. überschritten - ein Niveau, das mit einem spürbar erhöhten Spielvolumen einhergeht. Parallel dazu hat auch die Lotterie 6aus49 mit der heutigen Ziehung erstmals das vor einigen Jahren angehobene Peak-Jackpot-Niveau von EUR 50 Mio. erreicht. Entsprechend zeigt sich die verbesserte Jackpot-Dynamik bereits im kombinierten Spielvolumen der Kernlotterien im zweiten Quartal, das nach unseren Berechnungen aktuell rund 18% über dem Niveau des Vorquartals sowie rund 5% über dem Vorjahresquartal liegt. Vor diesem Hintergrund erachten wir eine Umsatzanstieg von über 20% im zweiten Quartal für wahrscheinlich. Fazit: Die schwache Kursentwicklung im Nachgang des Dividendenabschlags steht aus unserer Sicht im Kontrast zur operativen Entwicklung im zweiten Quartal, die die Visibilität auf die ambitionierten Jahresziele zuletzt spürbar erhöht hat. Gleichzeitig handelt die Aktie auf Basis von EV/EBITDA 2026e von 15,8x weiterhin mit einem deutlichen Abschlag zum historischen Bewertungsniveau von >20x-25x. Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Diversifizierung in Soziallotterien, der zunehmenden strukturellen Resilienz des Geschäftsmodells sowie fortgesetzter Marktanteilsgewinne im Online-Lotto erachten wir dies als nicht gerechtfertigt und bestätigen Kaufempfehlung und Kursziel. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=198d868099423d4e5481947d4b683547 Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: info@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=be46355f-59c1-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2334252 27.05.2026 CET/CEST °