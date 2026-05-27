Pistorius macht beim Pannen-Projekt Digitalfunk Tempo - Haushälter warnen

Berlin, 27. Mai (Reuters) - ⁠Trotz anhaltender technischer Probleme drückt die Bundesregierung bei der Modernisierung des Bundeswehr-Digitalfunks aufs Tempo. Dem Haushaltsausschuss wurde eine Vorlage für einen Vertrag über fast 32.000 Funkgeräte für rund 2,4 Milliarden Euro zugeleitet, die Reuters am Mittwoch vorlag. Mit der Order für den Elektronikkonzern Rohde & Schwarz will das ‌Verteidigungsministerium sicherstellen, dass Deutschland seine "Division 2025" und die dauerhafte Stationierung einer Brigade in Litauen einhalten kann. Im Haushaltsausschuss des Bundestags trifft dies angesichts der Dauerprobleme mit den Geräten auf ⁠Skepsis, eine schnelle ⁠Entscheidung zeichnet sich so nicht ab: "Es hat noch keine echten, erfolgreichen Belastungstests unter Einsatzbedingungen gegeben. Diese wären für eine fundierte Entscheidung wichtig", sagte der SPD-Experte Andreas Schwarz der Nachrichtenagentur Reuters.

Das Projekt "Digitalisierung Landbasierter Operationen" (D-LBO) gilt seit Jahren als hochproblematisch, da die Technik in der Vergangenheit mehrfach in Systemtests versagte und Funktionen wie die Freund-Feind-Erkennung nicht stabil funktionierten. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat ‌das Vorhaben zur Chefsache erklärt.

In dem Dokument räumt das ‌Ministerium offen ein, dass eine amtliche Untersuchung noch im Mai 2025 "erhebliche Risiken" und Einschränkungen bei der Nutzbarkeit der Geräte aufgezeigt hatte. Dennoch wird der Kauf nun forciert, wobei eine neue Software-Version 2.0 die bisherigen ⁠Mängel – darunter auch unzureichende Funkreichweiten beim Kampfpanzer Leopard 2 sowie eine für Soldaten zu umständliche ‌Bedienung – behoben sein soll. Auch dies überzeugt SPD-Haushälter ⁠Schwarz nicht: "Bisher gab es nur Labortests, deren Erfolg durchwachsen war", sagte er. "Im Übrigen hat das Parlament bereits mehrere Tausend Funkgeräte zur Beschaffung freigegeben, die nachweislich noch gar nicht verbaut wurden."

Um den Zeitverzug beim Einbau in die Fahrzeuge aufzufangen, setzt die Bundesregierung ‌auf eine rund 95 Millionen Euro teure ⁠Übergangslösung: einen digitalen "Mischbetrieb", bei dem ältere Fahrzeuge über ⁠Handfunkgeräte provisorisch in den Verbund eingebunden werden, um zumindest eine abhörsichere Kommunikation zu gewährleisten. Während das Ministerium betont, dass die jüngsten Tests Fortschritte bei der Sprachqualität und dem Lagebild gezeigt hätten, bleiben Risiken bei der Integration der Software anderer Partner wie Rheinmetall bestehen.

Das Gesamtvorhaben D-LBO ist mit rund 11,5 Milliarden Euro veranschlagt. Im Bundestag sorgt das Vorgehen seit Langem für Unmut, da Abgeordnete dem Verteidigungsministerium mangelnde Transparenz vorwerfen. Das Finanzministerium weist in der Vorlage selbst darauf hin, dass die Verteilung der Mittel auf eine Vielzahl von Haushaltstiteln ⁠die Kontrolle erschwert, man der Beschaffung aufgrund der drängenden NATO-Verpflichtungen aber dennoch zugestimmt habe.

(Bericht von Markus Wacket; Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)