Pressestimme: 'Handelsblatt' zu Geisteswissenschaftlern im KI-Zeitalter

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DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu unterschätzten Geisteswissenschaftlern im KI-Zeitalter:

"Produktive KI-Arbeit entsteht dort, wo Sachkenntnis, technisches Grundverständnis und sprachliche Präzision zusammenkommen. Wer nur formulieren kann, aber den Gegenstand nicht versteht, wird scheitern. Wer nur Fachwissen hat, aber die Aufgabe nicht sauber übersetzt, verschenkt Potenzial. Für Unternehmen ist das mehr als eine Bildungsdebatte. Viele behandeln KI noch immer vor allem als IT-Projekt. (.) Deutschland braucht mehr Informatik, ja. Aber es braucht auch Menschen, die präzise denken, sauber formulieren und kritisch prüfen. Die wichtigste Fähigkeit im KI-Zeitalter besteht nicht darin, alles selbst zu wissen. Sie besteht darin, Fachwissen, Technikverständnis und Sprache so zu verbinden, dass Maschinen nützliche Arbeit leisten und Menschen verantwortlich entscheiden."/yyzz/DP/men

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