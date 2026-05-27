Pressestimme: 'Nürnberger Zeitung' zu Donald Trumps Rolle im Iran-Krieg

dpa-AFX · Uhr
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NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die "Nürnberger Zeitung" zu Donald Trumps Rolle im Iran-Krieg:

"Die nüchterne Wirklichkeit ist, dass Trump gar nicht weiß, was er tut. Jede vermeintliche Rahmenvereinbarung mit dem Iran birgt die Gefahr einer erneuten Eskalation. Vielleicht sollte der Präsident endlich echte Experten ans Werk lassen... und die Öffentlichkeit seine Reality-Show auf Truth Social ignorieren."/yyzz/DP/men

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