Regierung will Wohnungsbau Vorrang einräumen

Berlin, 27. ⁠Mai (Reuters) - Die Bundesregierung will mit einer Reform des Baurechts für schnellere Planungsverfahren und mehr Wohnungen sorgen. Das Kabinett brachte am Mittwoch einen Gesetzentwurf auf den Weg, den Bauministerin Verena Hubertz (SPD) als "großes Upgrade zum Baugesetzbuch" bezeichnete. Mit der Reform sollen Kommunen unter ‌anderem schärfere Werkzeuge gegen sogenannte Schrottimmobilien erhalten, deren Eigentümer Wohnraum verwahrlosen lassen. Im Extremfall sollen auch Enteignungen möglich sein. Ein weiterer zentraler Punkt der Novelle ⁠ist, dass ⁠der Bau von Wohnungen in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt auf neuen Flächen als "überragendes öffentliches Interesse" eingestuft wird.

Hubertz verwies darauf, dass 2025 nur noch rund 206.600 Wohnungen gebaut wurden. Das sei "viel weniger als wir brauchen". Die Ministerin räumte ein, dass sich das neue "überragende Interesse" für den Wohnungsbau auf neue Baugebiete wie etwa brachliegende ‌Flächen beziehe. Damit solle sich der Wohnungsbau besser ‌gegen andere Interessen durchsetzen können. Zudem erhalten Kommunen ein erleichtertes Vorkaufsrecht bei Problemimmobilien. "Das sind drei Beispiele, wie wir mit unserem Baugesetzbuch-Upgrade vorangehen", sagte Hubertz. "Vorfahrt für den Wohnungsbau. Schrottimmobilien ⁠entschieden anpacken. Aber auch beschleunigen, straffen und Lücken schließen."

HUBERTZ: NEUER PLANUNGSTAKT MIT EINHEITLICHEN FRISTEN

Um ‌die Verfahren zu beschleunigen, ist laut ⁠Hubertz ein "neuer Planungstakt mit bundeseinheitlichen Fristen" vorgesehen. Ziel sei es, die Dauer von Planverfahren von heute fünf bis 15 Jahren auf zwei Jahre zu senken. Eine digitale Verfahrensampel solle für Transparenz sorgen. Zudem werden Umweltprüfungen ‌zusammengelegt und die Schwelle für die Notwendigkeit ⁠angehoben. Die Bürgerbeteiligung soll künftig rein ⁠digital ablaufen.

Die Reaktionen auf den Kabinettsbeschluss fielen gemischt aus. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes sprach von einem "guten Tag für den Wohnungsbau". Die Novelle sei aber "nur die halbe Miete", da sie Planungen erleichtere, aber keine Investitionen auslöse. Die Linksfraktion kritisierte den Entwurf als "Betonpolitik", die keinen bezahlbaren Wohnraum schaffe und demokratische Mitspracherechte sowie den Umweltschutz beschneide. Der baupolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Jan-Marco Luczak, begrüßte die Novelle. Künftig entscheide "nicht mehr die Kreuzkröte, sondern der gesunde Menschenverstand, wo dringend ⁠benötigte Wohnungen gebaut werden".

(Bericht von Holger Hansen, redigiert voin Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)