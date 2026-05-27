Reiche wirbt in Peking für "stabile und faire" Beziehungen

Peking/Berlin, 27. Mai (Reuters) - Bundeswirtschaftsministerin ⁠Katherina Reiche strebt mit China "stabile, respektvolle, verlässliche und faire" Beziehungen an. Bei ihrem Besuch in Peking mahnte Reiche am Mittwoch einen Dialog mit China an, weil man faire Wettbewerbsbedingungen brauche. Mit Blick auf die in der EU diskutierten Importbeschränkungen für die stark wachsenden chinesischen Warenlieferungen plädierte Reiche für einen "balancierten Ansatz" mit wirksamen Schutzinstrumenten und gleichzeitig Offenheit für Exporte.

Reiche führt auf ihrer zweitägigen Reise Gespräche in Peking und in der südchinesischen Wirtschaftsmetropole Kanton. Sie ‌hatte bereits mit Handelsminister Wang Wentao gesprochen und wird nach eigenen Angaben auch mit Vizepräsident He Lifeng zusammentreffen. Sie wird nach Angaben des Wirtschaftsministeriums von einer rund 35-köpfigen Unternehmensdelegation sowie von vier Abgeordneten des Deutschen Bundestags begleitet. Wie schon bei vorangehenden Besuchen hat ⁠sich auch bei Reiche ⁠die Tonlage gegenüber China im Vergleich zur Ampel-Regierung deutlich geändert, das nun nicht mehr vorrangig als systemischer Rivale, sondern auch als Partner angesprochen wird.

Die Wirtschaftsministerin warb deshalb in Peking auch um chinesische Investitionen in Deutschland. "Wir begrüßen Investitionen chinesischer Unternehmen in Deutschland", sagte sie. "Viele sind aktiv, auch hier gehen die Investitionen nach oben." Es gehe um gemeinsame Innovationsprojekte. Reziprozität, also die gleichen Rechte für deutsche wie chinesische Unternehmen, bleibe das Leitprinzip der Bundesregierung. "Was deutsche Unternehmen hier in China dürfen, können, müssen, muss auch andererseits in Deutschland gelten", betonte Reiche. Dies bedeute, dass ‌chinesische Firmen in Deutschland nicht nur in "irgendeine Fertigung" investieren sollten, sondern auch in Innovation ‌und Forschung. Sie sprach sich für dauerhafte Investitionen aus.

Auch Thyssenkrupp-Chef Miguel Lopez, der Reiche auf seiner Reise begleitet, hatte am Dienstag im ZDF erklärt, dass es entscheidend sei, chinesische Unternehmen in Europa willkommen zu heißen – ähnlich wie es deutschen Firmen ergangen sei, als sie vor Jahrzehnten nach China gingen. "Das heißt, wir ⁠sollten chinesische Unternehmen einladen, nach Europa zu kommen, in Europa zu produzieren", sagte er.

Sie habe mit der chinesischen Führung auch über kritische Rohstoffe ‌gesprochen, betonte Reiche. "Unsere Unternehmen, nicht nur die hier, die investiert sind, sondern ⁠auch Abnehmerunternehmen, brauchen den Zugang zu kritischen Mineralien, zu seltenen Erden", mahnte die Wirtschaftsministerin mit Blick auf Exportbeschränkungen Chinas etwa bei den für Hightech-Produkte wichtigen Metallen. Sie habe mit ihren Gesprächspartnern Wege ausgelotet, damit sich deutsche Unternehmen auf entsprechende Lieferungen verlassen könnten.

Mit einem Handelsvolumen von rund 250 Milliarden Euro war China 2025 Deutschlands größter Warenhandelspartner. Reiche verwies darauf, dass 5000 deutsche ‌Unternehmen in China aktiv seien und sich China zunehmend zu einem zentralen Innovationsstandort ⁠entwickele, unter anderem in den Bereichen Batterietechnologien, Digitalisierung, Robotik ⁠und Künstliche Intelligenz.

Allerdings wächst das Handelsdefizit sehr stark an. So stiegen die Importe aus China im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 6,4 Prozent auf 43,5 Milliarden Euro, während die deutschen Exporte nach China um 12,5 Prozent auf 18 Milliarden Euro einbrachen. Die deutschen Maschinenbauer forderten Reiche deshalb zu einer harten Haltung bei ihrem China-Besuch auf. Reiche müsse "unmissverständlich klarmachen, dass Europa systematische Wettbewerbsverzerrungen nicht länger hinnehmen wird", hatte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann gemahnt. "Eine künstlich niedrig gehaltene Währung, überhöhte Subventionen und politisch motivierte Exportkontrollen sind keine Kavaliersdelikte. Sie gefährden Europas Industrie."

Die Wirtschaftsministerin verwies in Peking auf Beratungen in Brüssel am Freitag über EU-Schutzzölle gegenüber chinesischen Stahlimporten ab 1. Juli. Reiche sagte, dass man unfairen Wettbewerb verhindern müsse, aber zugleich den Zugang für deutsche Unternehmen zu dem großen chinesischen Markt erhalten müsse. "Wir werben in Brüssel also ⁠für einen balancierten Ansatz, wirksame Schutzinstrumente und gleichzeitig Offenheit für den Export", sagte sie. Thyssenkrupp-Chef Lopez hatte die Schutzzölle bei Stahl im ZDF begrüßt.

(Bericht von Andreas Rinke, Maria Martinez; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)